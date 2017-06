E3: Trailer zu The Evil Within 2 und The Elder Scrolls V: Skyrim

Die E3 läuft auf Hochtouren und wir haben interessante News von Bethesda für euch und zwar gibt es neu Trailer sowohl zu The Evil Within 2 als auch The Elder Scrolls V: Skyrim.

Die schrecklichen Ereignisse des ersten Spiels haben Sebastian Castellanos gezeichnet. Aber statt vor der Quelle seiner Albträume zu fliehen, jagte er ihr hinterher. Drei Jahre lang suchte Sebastian die Organisation, die sein Leben ruinierte, um Antworten auf quälende Fragen zu finden: Was ist Mobius? Was wollen sie? Und was ist der wahre Zweck von STEM? Der Weg zur Erlösung führt in The Evil Within 2 durch die Hölle.

The Evil Within 2 | Neuer Story-Trailer

The Evil Within 2 | Neuer Gameplay-Trailer

The Elder Scrolls V: Skyrim | Version für PlayStation VR

Die Drachen sind nach Tamriel zurückgekehrt und wirken imposanter denn je! Die uralten Kreaturen, die sich in den Himmel von The Elder Scrolls V: Skyrim erheben, erwachen bald in Virtual Reality zum Leben. Skyrim für PlayStation VR erscheint diesen November.

Das von Bethesda Game Studios entwickelte Skyrim VR enthält das vollständige Spiel sowie alle offiziellen Add-ons: Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn.