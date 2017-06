E3-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance

Um die Wartezeit bis zur kommenden E3 zu versüßen, veröffentlichen Deep Silver und Warhorse Studios ein neues Video zu Kingdom Come: Deliverance. Das neue Video zeigt ein Panorama der wunderschönen Landschaften, der detaillierten Dörfer und eindrucksvollen Burgen und vermittelt einen Eindruck von den Mächten, denen sich der Spieler in Kingdom Come: Deliverance stellen muss.

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.