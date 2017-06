E3-Trailer zu LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM

Square Enix hat heute ein neues, 20-minütiges Video zu LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM, dem kürzlich angekündigten nächsten Spiel der Adventure-Marke, veröffentlicht.

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der rebellischen sechzehnjährigen Chloe Price, die unerwartete Freundschaft mit Rachel Amber, einem schönen, beliebten und zum Erfolg bestimmten Mädchen schließt. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, brauchen die beiden die Stärke, die ihnen diese neugefundene Allianz bietet, um ihre Dämonen zu besiegen.

Das neue Video zeigt drei verschiedene Szenen und brandneue Umgebungen aus der ersten Episode „AWAKE“ von LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM. Zu Beginn zeigt das Gameplay-Video eine verlassene Mühle am Rande der Bucht von Arcadia Bay, wo Chloe es geschafft hat, sich Zutritt zu einem illegalen Konzert zu verschaffen. Die zweite Szene zeigt die neue Umgebung „The Overlook“, wo die Mädchen im Verlauf der Episode den Tag gemeinsam verbringen. Die dritte Szene führt die Mädchen zurück zu einem wichtigen Ort, der Fans vertraut sein wird.

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM wird für Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheinen. Die erste von drei Episoden wird am 31. August 2017 erhältlich sein.