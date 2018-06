The Sinking City: Releasedatum und Gameplay

Bigben Interactive und Frogwares zeigen heute nicht nur neues Gameplay-Material frisch von der E3, sondern verkünden gleichzeitig auch das Releasedatum für The Sinking City.

The Sinking City ist ein in den 1920er Jahren angesiedeltes Abenteuer in einer offenen Spielwelt, das von den Arbeiten des berühmten amerikanischen Autors H.P. Lovecraft inspiriert ist. Das Spiel interpretiert und entwickelt Lovecrafts Themen weiter: die Angst vor Monstern und dem Unbekannten, die Suche nach okkulten Wahrheiten und Wahnsinn. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Detektivs, der in Oakmont, Massachusetts eintrifft – einer Stadt, die unter einer nie dagewesenen Flutkatastrophe übernatürlichen Ursprungs leidet. Die Spieler müssen herausfinden, was die Stadt und den Verstand ihrer Bewohner übernommen hat. Geheimbünde, Gefahren, Intrigen und monströse Kreaturen werden sich ihnen dabei in den Weg stellen.

Im neuen Video gibt es frische Eindrücken aus der fiktiven Stadt Oakmont.

The Sinking City befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird am 21. März 2019 für PC und Konsolen erscheinen.