StarCraft: Remastered erscheint am 14. August

Erlebt das erste Aufeinandertreffen der Terraner, Protoss und Zerg aufgehübscht mit StarCraft: Remastered – einer liebevoll entwickelten Modernisierung des Scifi-Echtzeitstrategiespiels von Blizzard Entertainment, die am 14. August weltweit veröffentlicht wird.

Sowohl abgebrühte Veteranen von StarCraft als auch angehende Kommandanten können das Spiel online im Blizzard Shop vorbestellen und sich einige exklusive Belohnungen im Spiel sichern.

Alle Spieler, die vor dem 14. August vorbestellen, erhalten drei einzigartige Skins für Gebäude in StarCraft: Remastered: den Schwarmstock von Char, die Kommandozentrale von Korhal und den Nexus von Aiur. Außerdem erhalten alle beim Kauf von StarCraft: Remastered digitale Boni für StarCraft II, wie den Co-op-Kommandanten Alexei Stukov und drei einzigartige Porträts zur Feier von StarCraft: Remastered.

Mit StarCraft: Remastered wird das ursprüngliche StarCraft moderner und komfortabler. Dabei bleibt das unverwechselbare Gameplay erhalten, das eine leidenschaftliche Community beinahe zwei Jahrzehnte lang gefesselt hat. Das Spiel ist außerdem vollständig mit der bisherigen Version von StarCraft kompatibel, sodass alle Spieler, die das Upgrade kaufen, gemeinsam mit Spielern spielen können, die StarCraft und StarCraft: Brood War bereits besitzen. Updates und neue Features umfassen:

Ein vollständiges grafisches Update des ursprünglichen StarCraft und der Erweiterung StarCraft: Brood War

Unterstützung für Breitbild-UHD-Geräte bis zu einer Auflösung von 4K

Neue Spielerzuweisung und Ranglisten

Spielerprofile mit individuellen Statistiken

CloudsSpeicherung von Kampagnenfortschritten, Hotkeys und Replays

Ein hochwertiges Musik- und Sounderlebnis

Wechsel zwischen Remastered- und Originalversion mit nur einem Tastendruck

„Vor beinahe 20 Jahren hat StarCraft Millionen von Spielern in ein episches Scifi-Universum entführt und gleichzeitig die Grundlage für Esports gelegt, wie wir ihn heute kennen“, so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. „Leidenschaftliche Spieler auf der ganzen Welt spielen heute noch Brood War, sowohl mit Freunden als auch in Wettbewerben. Deshalb modernisieren wir die Technologie von StarCraft, sodass sie das Spiel noch viele weitere Jahre genießen können.“

StarCraft: Remastered ist für Windows- und Mac-PCs für 14,99 EUR erhältlich und wurde für die Sprachen Englisch, brasilianisches Portugiesisch, europäisches und lateinamerikanisches Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch vollständig lokalisiert. Unter www.starcraft.com erfahrt ihr mehr.