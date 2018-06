Earthfall: neuer Trailer

Entwickler Holospark veröffentlicht einen neuen Trailer zu seinem Alien-Invasion Survival-Shooter Earthfall.

In Earthfall sind Aliens in den Nordwesten der USA eingefallen – und nun ist es an den Spielern, sie zurückzuschlagen. Das Spiel ist ein kooperativer Shooter für bis zu vier Spieler, die in Teams zusammenarbeiten müssen. Die Gruppen nutzen Team-Taktiken, um Basen zu sichern und Missionen zu erfüllen. Mit einem umfangreichen Arsenal an 3D-gedruckten Waffen, tragbaren Barrikaden und schweren Geschütztürmen setzen die Spieler alles daran, die außerirdische Bedrohung zurückzudrängen.

Earthfall bietet zehn Missionen, verteilt auf zwei Kampagnen, mit vielseitig gestalteten Umgebungen und einer Menge tödlicher Aliens. Die Spieler kämpfen gegen Wellen von Krieger-Drohnen und turmhohe Monster, enträtseln Stück für Stück die Geschichte hinter der verheerenden Alien-Invasion und offenbaren die grauenhaften Geheimnisse der Eindringlinge.

Earthfall erscheint am 13. Juli für Xbox One, PlayStation 4 sowie auf Steam.