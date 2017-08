Einblicke in POLICE SIMULATOR 18

Willkommen in Loston Bay! Im Zuge der heutigen gamescom Pressekonferenz in Köln präsentierten astragon Entertainment und Bigmoon Entertainment den anwesenden Medienvertretern neue Einblicke in Spielwelt und Gameplay der Polizei-Simulation POLICE SIMULATOR 18 in Form eines offiziellen gamescom-Trailers.

POLICE SIMULATOR 18 lässt den Spieler in die Rolle eines US Police Officers schlüpfen, der in den Straßen der lebendigen US-amerikanischen Großstadt „Loston Bay“ entweder alleine im Single-Player-Modus oder zusammen mit einem Partner im kooperativen 2-Spieler-Multiplayer-Modus für Recht und Ordnung sorgt. Die weitläufige und dank Verwendung der Unreal Engine 4 lebendig wirkende Metropole kann vom Spieler dabei frei zu Fuß oder in einem von drei unterschiedlichen Polizeifahrzeugen erkundet werden.

POLICE SIMULATOR 18 wird ab 25.01.2018 weltweit exklusiv für PC erhältlich sein.