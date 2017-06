El Presidente kehrt 2018 zurück

El Presidente kehrt 2018 zurück – mit neuer Engine und mehreren Inseln! Tropico 6 erscheint für Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac und Linux.

El Presidentes Wahlversprechen fällt dabei gewohnt bescheiden aus – es soll das größte, beste und schönste Tropico aller Zeiten werden: dank der Unreal 4-Engine soll Tropico 6 lebensecht wie nie zuvor in der karibischen Sonne erstrahlen. Dabei steht Spielern im neuen Teil der Serie nicht nur eine Insel, sondern eine weitläufige Inselgruppe zur Verfügung, die viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet.

Außerdem wird es erstmals die von der Community lange ersehnten Brücken (und Tunnel) sowie neue Transportmöglichkeiten geben. Weltwunder werden ganz unbürokratisch nach Tropico verfrachtet, in Walhreden das Blaue vom Himmel versprochen – kurz El Presidente ist in seinem Element! In den ersten Trailern richtet er höchstselbst das Wort an seine treuen Untertanen.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Zum ersten Mal wird statt auf nur einer Insel auf Archipelagos mit unterschiedlichen Gegebenheiten und Herausforderungen gebaut.

El Presidentes Agenten reißen sich die Weltwunder und Denkmäler der Welt unter den Nagel, um sie seiner Sammlung hinzuzufügen.

Tropico 6 bietet sehr umfangreiche Transport- und Infrastruktur-Verbesserungen gegenüber den Vorgängern. Große Brücken und Tunnel sorgen für schnelle Fortbewegung: Tropicaner und Touristen nutzen dabei u.a. Taxen, Busse und Seilbahnen.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen es, den eigenen Palast individuell zu gestalten – inklusive freischaltbarer Boni!

Tropico 6 verfügt über ein überarbeitetes Forschungssystem, das den Fokus auf die politischen Aspekte des weltbesten Diktators legt.

Die Wahlreden sind zurück: Endlich lassen sich wieder Versprechungen machen, die unmöglich gehalten werden können!

Tropico erstrahlt dank Unreal 4-Engine so lebensecht wie nie zuvor.

Trailer 1

Trailer 2