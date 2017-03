The Elder Scrolls: Legends – Launch der PC-Version

Die Leute von ZeniMax Germany haben heute jede Menge neue Infos zum strategischen Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends veröffentlicht.

PC-Version erscheint heute

Wir haben seit einigen Monaten Feedback zur Beta erhalten und bereits unzählige Verbesserungen, Ergänzungen und Optimierungen implementiert. Nun sind wir sehr stolz, die Beta von The Elder Scrolls: Legends offiziell zu beenden und den Launch auf dem PC verkünden zu dürfen. Interessierte Spieler können das Spiel kostenlos über den Bethesda.net Launcher herunterladen, ihre Freunde einladen und die kompletten verfügbaren Single- und Multiplayer-Inhalte nutzen.

Unsere erste neue Story-Kampagne – Der Fall der Dunklen Bruderschaft – erscheint am 05. April

Hiermit kündigen wir außerdem unser erstes Inhaltsupdate für The Elder Scrolls: Legends an, Der Fall der Dunklen Bruderschaft. In der neuen Single-Player Kampagne schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Doppelagenten, der beauftragt wurde, die Ränge der Dunklen Bruderschaft auszuspionieren. Dieser wurde von einer finsteren Gruppe engagiert, die die berühmt-berüchtigte Elder Scrolls-Gilde tödlicher Assassinen zu Fall bringen will. Spieler müssen dabei Entscheidungen treffen, die sowohl darüber entscheiden, welche Missionen gespielt werden als auch darüber, wie die Geschichte ausgeht.

Der Fall der Dunklen Bruderschaft beinhaltet ein riesiges neues Abenteuer, das vor den Ereignissen von The Elder Scrolls V: Skyrim spielt. Die neuen Inhalte sind in drei Teile bzw. Karten unterteilt und bringen mehr als 25 neue Missionen und 40 neue Karten ins Spiel. Wer die Missionen der neuen Geschichte abschließt, schaltet Karten frei, die ausschließlich über Der Fall der Dunklen Bruderschaft erhältlich sind, darunter drei neue Legendäre Karten.

Der Fall der Dunklen Bruderschaft wird entweder in Form von drei einzelnen Teilen bzw. Karten oder als Bundle im Spiel zum Kauf verfügbar sein. Wer Der Fall der Dunklen Bruderschaft kauft, erhält zusätzlich den Unheilswolf als Reittier für die PC/Mac-Version von The Elder Scrolls Online. Dies ist der erste Schritt, um Legends und The Elder Scrolls Online mehr miteinander zu verbinden.

Weitere Details zu Der Fall der Dunklen Bruderschaft und einen ersten Blick auf einige der exklusiven neuen Karten finden Sie unter: https://bethesda.net/de/article/46XUjJSofmQc4YgwsEYcUw/the-elder-scrolls-legends-full-pc-launch-new-platforms-expansions-and-more.

Kommende Updates und Features

Auch die nächsten Monate werden nicht langweilig. Auf die folgenden Inhalte und Features freuen wir uns bereits:

Weltweiter iPad-Launch am 23. März: The Elder Scrolls: Legends wird noch in diesem Monat für iPad veröffentlicht. Das Spiel wird dann kostenlos im App Store verfügbar sein.

Weltweiter Android Tablet-Launch im April

Twitch-Integration und Zuschauer-Modus im Mai erlauben Spielern, ihre Fähigkeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, und live anderen Spielern bei Partien zuzusehen, um die besten Strategien von den Profis zu lernen.

Wir werden im Mai weiterhin einen Gauntlet-Modus einführen, in dem Spieler in Mini-Turnieren mit ihren eigenen Decks antreten können. Zusätzlich zum derzeitigen Rangsystem können Gauntlets verschiedene Größen und Längen haben und bieten Spielern so neue Möglichkeiten, um an Turnieren teilzunehmen, die sie in ihrem eigenen Tempo spielen können.

Mac-Launch im Frühling

Großes Addon im Sommer: Der Fall der Dunklen Bruderschaft ist nur die erste in einer Reihe von Kampagnen und Kartensets, die 2017 für Legends veröffentlicht werden. Das erste große Set ist für diesen Sommer geplant. Mehr Informationen dazu gibt es auf der E3 2017 im Juni.

Unterstützung für iPhones und Android-Telefone im Sommer: Mehr Informationen dazu, darunter das Launch-Datum, werden auf der E3 2017 im Juni veröffentlicht.

Das sind natürlich viele Informationen zu The Elder Scrolls: Legends. Steigen Sie einfach ein und entdecken Sie die strategische Tiefe der zwei Reihen. Wir freuen uns über Ihre Reviews und Berichte!