The Elder Scrolls Online Bonusevent

Ab sofort und noch bis zum 16. Juli findet in The Elder Scrolls Online ein exklusives Bonusevent statt. Wer noch kein Mitglied ist, kann während des Events ausgewählte Vorteile von ESO Plus völlig kostenlos ausprobieren.

Das Bonusevent zu ESO Plus beginnt am 10. Juli um 16 Uhr MESZ und endet am 16. Juli um 16 Uhr MESZ. Während des Events können sich ESO Plus-Mitglieder bis zu sechs kostenlose Kronen-Kisten verdienen, indem sie einfach nur ins Spiel einloggen. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr während des Events ausgewählte Vorteile von ESO Plus völlig kostenlos ausprobieren.

Die Kronen-Kisten des Psijik-Gewölbes enthalten eine Reihe merkwürdiger und mächtiger Artikel, die Tamriel gegenüber Jahrhunderte lang vom Mönchsorden verborgen gehalten wurden. Hierzu zählen fantastische Geschöpfe, mysteriöse Sammlungsstücke, Handwerksstile und eine Auswahl nützlicher Verbrauchsgegenstände.

Um dabei zu sein, müsst ihr euch einfach nur vom 10. bis zum 16. Juli jeden Tag mit einer aktiven, bezahlten ESO Plus-Mitgliedschaft (die kostenlose Probemitgliedschaft zählt nicht!) in das Spiel einloggen. Beachtet, dass, um euch zu qualifizieren, jedes einzelne Einloggen innerhalb einer 24-stündigen Zeitspanne erfolgen muss, die immer um 16:00 Uhr MESZ beginnt und am nächsten Tag um 15:59 Uhr MESZ endet. Solltet ihr über eine solche 24-Stunden-Grenze hinaus eingeloggt bleiben, zählt dies nur als eine Teilnahme! Ihr müsst euch vollständig ausloggen und wieder in das Spiel einloggen; d.h. nur in die Charakterauswahl zurückzukehren, funktioniert nicht. Die kostenlosen Kronen-Kisten erhaltet ihr dann bis zum Freitag, den 20. Juli. Seht dann einfach im Menüpunkt zu Kronen-Kisten nach!

Bald gibt’s auch schon wieder Content-Nachschub für’s Spiel. Der nächste ESO-DLC Wolfhunter ist bereits auf dem PTS (Public Test Server) verfügbar. Diese neue DLC-Spielerweiterung fordert Gruppen mit zwei aufregenden Verliesen mit Werwolfthematik: die Marsch der Aufopferung und die Mondjägerfeste. Der öffentliche Testserver ist für alle PC/Mac-Spieler zugänglich, die über ein aktives ESO-Konto verfügen. Um zum Test-Server zu gelangen, müssen Spieler den Spiele-Launcher öffnen, auf das Rädchen in der Fensterecke rechts oben klicken und das Feld neben Öffentlichen Testserver anzeigen und anschließend auf Anwenden klicken.

Update 19 erscheint zusammen mit der neuen Verlieserweiterung und bringt eine ganze Reihe an Verbesserungen und Neuerungen kostenlos für alle Spieler, darunter ein neues Schlachtfeld, Änderungen am Allianzkrieg, Neuerungen bei Respezialisierungen (dem Zurücksetzen von Fertigkeitspunkten einzelner Fähigkeiten) und Verbesserungen für Werwölfe! Mehr Details haben könnt ihr auch in diesem Artikel nachlesen.

Für die Musikinteressierten hat Bethesda einen Blick hinter die Kulissen der Musik von the Elder Scrolls Online gewagt und stellen das Audioteam vor, welches der riesigen und vielfältigen Welt von Tamriel noch mehr Atmosphäre verleiht. Soundbeispiele und viele neue Infos gibt es im Feature.