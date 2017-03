in News

The Elder Scrolls Online: Morrowind – Schlachtfelder-PvP-Modus

Vor kurzem hat Publisher Bethesda Spielern erstmals die Möglichkeit gegeben, The Elder Scrolls Online: Morrowind zu spielen. Jetzt gibt es ein Video davon.

Besucher der PAX East in Boston konnten die neue Klasse des Hüters testen, der berühmten Region Vvardenfell einen Besuch abstatten und sich im neuen, rasanten Schlachtfelder-PvP-Modus beweisen. In erbitterten 4vs4vs4-Gefechten setzten Spieler den vernichtenden neuen Eis-Zauber ein, warfen Gegner in die glühend heiße Lava des Roten Berges und rangen mit gewaltigen Kriegsbären, die alle zerrissen, die es wagten, ihre Hüter-Meister anzugreifen.

In der folgenden Video-Zusammenfassung erhaltet ihr einen Eindruck, wie das genau aussah.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 weltweit für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4.