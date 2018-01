Elite Dangerous: Beyond – Open Beta

Heute startet die kostenlose Open Beta für Elite Dangerous: Beyond – Chapter One und ist somit ab sofort für alle PC-Spieler verfügbar.

In Chapter One werden Beta-Spieler einen Einblick in kommenden Inhalte von Elite Dangerous erhalten, einschließlich der Einführung von Galnet Audio – einer neuen Möglichkeit, Nachrichten in der Galaxie, besonders herausfordernde Wing Missionen und leichter zugängliche Handelsdaten abzurufen. Auch können die Commander Missionen übernehmen, welche ihnen die Wahl zwischen bis zu drei Belohnungspaketen bieten. Außerdem können sie die Überarbeitung des Verbrechens- und Bestrafungssystems testen, die brandneuen Schiffe, Kopfgelder, Rufänderungen, Haftzentralen und taktische Reaktionen im Voraus beinhalten.

Besitzer von Elite Dangerous: Horizons erhalten auch Zugang zum Chieftain, dem zweiten Lakon-Schiff, das von der Allianz als Antwort auf die wachsende Thargoid-Bedrohung in Auftrag gegeben wurde. Der Chieftain setzt auf Waffen und Manövrierbarkeit statt Rüstung und ist damit eine knallharte Ergänzung für jeden Hangar – besonders für Commander, die viel Feuerkraft mögen.

Elite Dangerous: Beyond – Chapter One wird im ersten Quartal 2018 für Elite Dangerous-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos erhältlich sein.

Einen FAQ zur Opent Beta gibt es hier.