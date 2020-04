Epic Games verschenkt Just Cause 4

Der Epic Games Store verschenkt jede Woche ein Spiel. Für diese Woche gibt es ein besonderes Exklusivangebot für alle Fans von brachialer Action: Den Open-World-Sandbox-Shooter Just Cause 4 von Square Enix.

Bis zum 23. April 2020 gibt es Just Cause 4 kostenlos im Store von Epic Games. Zum Spielen benötigt ihr lediglich ein Konto bei Epic Games und ihr müsst den Epic Games Launcher auf eurem PC herunterladen und installieren.

Über Just Cause 4

In Just Cause 4 landet der abtrünnige Agent Rico Rodriguez auf eigene Faust in Solis, um der Wahrheit über seine Vergangenheit nachzujagen – koste es, was es wolle! Tauche in eine actionreiche Open-World-Sandbox-Erfahrung ein, in der du mit einer reichhaltigen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung Chaos verursachen kannst! Zieh deinen Wingsuit an, schnall deinen voll anpassbaren Greifhaken um, und bring den Donner!

Erhältlich ist Just Cause 4 über den Epic Games Store in der Kategorie „kostenlose Spiele“ . Dort wird aktuell außerdem Wheels of Aurelia gratis angeboten, ein „narratives Road-Trip-Spiel, das in den wilden 70ern in Italien spielt“.

Mehr über Just Cause findet ihr entweder in unserem ausführlichem Test oder direkt hier.