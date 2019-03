Erscheinungsdatum für Conan Unconquered

„Was ist das Beste im Leben? Seine Feinde zu verfolgen und ein Strategiespiel zu spielen!“ Funcom hat heute das Erscheinungsdatum des Survival-Echtzeitstrategiespiels Conan Unconquered bekanntgegeben, welches von den Command & Conquer-Veteranen von Petroglyph entwickelt und von Funcom vertrieben wird.

PC-Spieler können das weltweit erste Conan-Strategiespiel ab dem 30. Mai 2019 genießen und zwischen der Standard Edition für 29,99€ und der Deluxe Edition für 39,99€ wählen.

„Conan Unconquered ist kein typisches RTS”, meint Petroglyph CEO Chuck Kroegel. „Wir nennen es Survival-RTS, in dem man nicht nur eine Basis baut und von dort aus seine Gegner angreift, sondern die eigene Basis ständig von einfallenden Gegnern attackiert wird, die mit der Zeit immer rücksichtsloser und gefährlicher werden. Wir freuen uns auch auf den Multiplayer-Coop, der es den Spielern erlaubt, gemeinsam eine Basis zu errichten und eine Armee aufzustellen, um sich zusammen gegen die Horden zur Wehr zu setzen. In einem RTS als Team zu spielen fühlt sich extrem gut an und wir möchten diese Erfahrung in den Vordergrund stellen“.

Conan Unconquered ist ein Survival-RTS mit hohem Tempo, in dem sich die Spieler Welle um Welle an immer zahlreicher und mächtiger werdenden Feinden stellen. Um die Überfälle der wilden Horden zu überstehen und der totalen Vernichtung zu entgehen, müssen sie eine uneinnehmbare Festung mit Wällen und anderen Verteidigungsmaßnahmen bauen. Das Spiel kann solo gespielt werden, aber es können sich auch zwei Spieler im Online-Coop zusammentun, um eine gemeinsame Festung zu bauen und die feindlichen Heerschaaren abzuwehren.

Weitere Informationen gibt es auf www.conanunconquered.com.