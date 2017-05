Erste Infos zum neuen Need for Speed

Electronic Arts und Ghost Games veröffentlichen heute erste Informationen zum nächsten Teil der Rennspielreihe Need for Speed, der im Laufe dieses Jahres erscheinen wird.

Wie die Entwickler in einem Blogbeitrag verraten, basiert das neue Need for Speed auf den Gameplay-Grundlagen, die das Team bereits 2015 im Reboot der Serie implementiert hat. Vielfältige Tuning-Optionen stehen genauso auf dem Programm wie packende Verfolgungsjagden mit den Cops. Dabei heizen die Spieler in der neuen Welt nicht nur über den Asphalt, sondern wirbeln auch abseits der Strecke ordentlich Staub auf.

Darüber hinaus widmet sich das schwedische Studio auch ausdrücklich dem Feedback aus der Community und nimmt mit dem Always-Online-Feature einen der größten Diskussionspunkte des Vorgängers in Angriff. Das neue Need for Speed wird deshalb ein Einzelspieler-Erlebnis bieten, das die Spieler komplett offline genießen und jederzeit pausieren können.

Der vollständige Blogbeitrag kann hier gelesen werden: https://www.needforspeed.com/de_DE/news/nfs-2017-paying-it-back

Weitere Informationen und Details zum Spiel werden im Rahmen der EA Play vom 10. bis 12. Juni 2017 in Los Angeles vorgestellt.