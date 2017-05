in News

Erster In-Engine Trailer zu Total War: WARHAMMER II

SEGA Europe Ltd. veröffentlicht heute den ersten In-Engine-Trailer zur Fortsetzung der Total War: WARHAMMER-Trilogie. Total War: WARHAMMER II erscheint 2017 für PC.

Das Gebrüll der Echsenmenschen durchzieht die dichten Dschungel von Lustria! Sie sind die uralten, kaltblütigen Krieger, die den Alten dienen, Verwirklicher des Großen Plans und die wahren Beschützer der Welt. Niedergegangen durch den dämonischen Einfall während der Großen Katastrophe, liegt ihre einst mächtige Zivilisation nun in Ruinen. Nur eine Handvoll Slann Mage Priester sind noch am Leben und mit ihnen Hoffnung – dass Ihr Volk neu erwachsen möge. Die Echsenmenschen, unermüdlich im Kampf für die Wiederherstellung der Ordnung in der Welt, stellen ein Heer der unterschiedlichsten Krieger – vom niederen, doch flinken Skink bis zum titanischen Carnasaur: der schlimmsten aller Bestien im Dschungel von Lustria.

Neben den Hochelfen, den Dunkelelfen und einer weiteren, bisher unangekündigten Rasse, sind die Echsenmenschen eine von vier spielbaren Rassen in Total War: WARHAMMER II. Auf der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (E3) werden die Echsenmenschen im ersten Hands-on Build von Total War: WARHAMMER erstmals spielbar sein.