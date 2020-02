in News

Erster Gameplay-Trailer zu OUTRIDERS veröffentlicht

Square Enix hat jetzt den ersten Gameplay-Trailer zu OUTRIDERS veröffentlicht, einem Coop-RPG-Shooter von People Can Fly. OUTRIDERS ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter, die in einem neuen, düsteren Sci-Fi-Universum angesiedelt ist. Während die Menschheit in den Schützengräben Enochs leidet, erstellt der Spieler seinen eigenen Outrider, um sich auf eine Reise über den feindseligen Planeten zu begeben. Die Story spielt in einer abwechslungsreichen Welt: Spieler machen sich auf die Jagd nach einem geheimnisvollen Signal und erkunden Städte, Wälder, Berge sowie Wüsten. OUTRIDERS kombiniert Feuergefechte mit brachialen Skills und einem Arsenal ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Der Enthüllungs-Stream zu OUTRIDERS mit Game Director Bartosz Kmita, Lead Writer Joshua Rubin und Moderator Malik Forté startet am Donnerstag, 13. Februar um 21:00 Uhr deutscher Zeit: www.twitch.tv/squareenix OUTRIDERS erscheint Ende 2020 auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC. OUTRIDERS wird außerdem auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

