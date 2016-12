in News

Erster Story-Trailer zu Sniper Elite 4

Fans, die schon auf weitere Informationen zu SNIPER ELITE 4 warten, überrascht der Entwickler nun heute mit dem Trailer „Italy 1943“, das erste Video aus einer Serie von Story-Trailern zum Shooter, der 2017 erscheinen wird.

Im Trailer sind noch nie zuvor gezeigte Konzept-Artworks, Umgebungen, Fraktionen und neue Details zur Story zu sehen. „Italy 1943“ zeigt die komplizierte Ausgangslage für die Invasion der Alliierten in Italien. In SNIPER ELITE 4 wird Karl Fairburne helfen, das Land von den Fesseln des Faschismus zu befreien, indem er die Flamme des Widerstandes schürt und dabei schreckliche Nazi-Technologie aufdeckt, die ganz Europa bedroht.

In einem umfangreichen Artikel auf dem PlayStation Blog gibt der Narrative Designer Colin Harvey einen Einblick in die Kulisse der Zweite-Weltkriegs-Kampagne von SNIPER ELITE 4: „In SNIPER ELITE 4 landet Karl in einem Land, das sich seit zwei Jahrzehnten im Griff von Mussolinis Faschismus befindet. Die politische Opposition des Regimes wurde entweder vernichtet, oder ist aus dem Land geflohen. Jetzt aber steigt die Unzufriedenheit…“

In den kommenden Wochen werden weitere Videos tiefere Einblicke ins Spiel liefern. Jedes Videos wird ein Stück mehr von der Story von SNIPER ELITE 4, den Charakteren, Schauplätzen und Nebenhandlungen im Italien zu Kriegszeiten verraten.

SNIPER ELITE 4 wird am 14. Februar für PS4, Xbox One und PC erscheinen.