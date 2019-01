Erster Teil der Videoreihe „The World of Days Gone“ veröffentlicht

Das Survival-Actionspiel Days Gone erscheint am 26. April und kann ab sofort vorbestellt werden. Zudem veröffentlicht Sony Interactive Entertainment den ersten Part der dreiteiligen Videoserie ‘The World of Days Gone’, welche die Welt des Spiels detailliert vorstellt.

Neben der Standard-Version von Days Gone wird es zwei weitere Editionen des Spiels mit folgenden Inhalten geben:

Special Edition ein digitales Mini-Artbook eine SteelBook-Hülle der Soundtrack sowohl digital als auch auf CD drei zusätzliche Skins für das Drifter-Bike vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit ein dynamisches PlayStation-Design ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse Comics, physisch und digital



Collector’s Edition alle Inhalte der Special Edition eine Collector’s-Edition-Statue ein Set bestehend aus verschiedenen Aufnäher sechs Days Gone-Sammelanstecker vier Aufkleber



Vorbesteller dürfen sich auf folgende Boni freuen:

Verbesserungspaket für das Drifter-Bike, inkl. Lachgaseinspritzung, Tankvergrößerung, Verkleidungsverstärkung

frühe Freischaltung der Drifter-Armbrust

Einen Trailer, der die Vorbesteller-Inhalte zeigt, gibt es hier.

Weiterhin veröffentlicht Sony Interactive Entertainment mit ‘The World of Days Gone #1: The Farewell Wilderness’ das erste von insgesamt drei Videos, welche das Setting von Days Gone genauer vorstellen. Teil 1 präsentiert die atemberaubenden Landschaften von Oregon, das dem Spiel als atmosphärischer, schaurig-schöner Schauplatz dient. The World of Days Gone #1: The Farewell Wilderness kann hier angesehen werden. Die weiteren Videos werden im Verlauf der nächsten Wochen veröffentlicht.

Weitere Informationen findet ihr auf dem PlayStation-Blog sowie auf der offiziellen Webseite.