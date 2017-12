in News

Erweiterung “THE LABORATORY” für TW: WARHAMMER II

SEGA Europe Ltd. und Creative Assembly kündigen heute den neuen und experimentellen Spiel-Modus „The Laboratory“ für Total War: WARHAMMER II an.

„The Laboratory“ ist ein Custom Battle-Bereich, der auf der Fraktion der Skaven basiert, in Kooperation mit Intel entwickelt wurde und vornehmlich auf Spieler mit kraftvollen, Intel-basierten PCs abzielt. Die 16 unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten von „The Laboratory“ erlauben die Modifikation zahlreicher Spielvariablen, mit denen die Schlachten von Total War: WARHAMMER II auf einzigartige und teils verrückte Weise verändert werden können. Die Spieler können die Anzahl ihrer Einheiten massiv vergrößern, die Grenzen der Gravitation sprengen und ihre Kampfkraft verzehnfachen, um das pure Chaos auf dem Schlachtfeld zu entfesseln.

„The Laboratory“ steht ab 14. Dezember 2017 als kostenloses Update zum Download bereit.