EVE Online: Neues Arms Race-Update veröffentlicht

Heute hat CCP die Veröffentlichung des Arms Race-Updates für EVE Online bekannt gegeben. Die neue Erweiterung bringt den Free-to-Play-Spielern – auch Alpha-Clones genannt – weit mehr Möglichkeiten.

Die in der Ascension-Erweiterung des letzten Jahres eingeführten Alpha-Accounts erlauben es Spielern, permanent mit Hunderttausenden anderen Spielern in EVE Onlines gewaltiger Weltraum-Sandbox zu spielen – und das kostenlos. Heute gibt CCP Games den Alpha-Piloten die Möglichkeit, viele weitere Skills zu trainieren, beeindruckendere Raumschiffe zu fliegen und fortschrittlichere Bewaffnung einzusetzen.

Anlässlich des Starts der neuen Erweiterung hat CCP ein neues Video veröffentlicht, in dem die Schiffe zu sehen sind, die ab sofort kostenlos geflogen werden können.

Das Arms Race-Update erweitert ganz erheblich die Optionen der Alpha-Clones, was das Trainieren von Skills angeht, wodurch sie auch mächtige Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer steuern können, sowie zahlreiche Schiffe der verschiedenen Reiche und Piratenfraktionen von EVE Online, zu denen einige der beliebtesten Schiffe im Spiel zählen. Begleitend zu dieser Änderung wurde der kostenlose Zugriff auf Skills erweitert, die den Einsatz besserer Waffensysteme ermöglichen.

Alpha-Piloten können somit wesentlich tiefer in das Universum von New Eden eintauchen. Das Update bietet zudem große Anreize für Veteranen, die zu EVE Online zurückkehren. Sie können in ihren alten Spielergruppen mächtige Schiffe kommandieren, ohne das Spiel abonnieren zu müssen.

Arms Race bringt mit der Fähigkeit, durch Alpha-Injektoren Skillpunkte auf einer täglichen statt monatlichen Basis zu sammeln, auch eine neue Trainingsoption für Alpha-Clones. Diese Injektoren werden pro Clone einmal täglich verwendet, doch sie können sofort aktiviert werden und liefern 50.000 Skillpunkte, die der Pilot beliebig zuweisen kann.

Ab der Veröffentlichung dieses Updates können EVE Online-Spieler ein Event genießen, das die neuen Möglichkeiten der Alpha-Clones in seinen Mittelpunkt stellt. Von 5. bis 12. Dezember feiert das Arms Race-Event den kostenlosen Zugang zu Schlachtkreuzern und Schlachtschiffen und bietet thematisch passende Belohnungen.

Doch Arms Race enthält noch viele weitere Verbesserungen für EVE Online: Das Ressourcenkrieg-Feature bietet eine neue Rolle, die es Spielern erlaubt, als unterstützender Pilot zu fliegen und so Belohnungen durch logistische Arbeiten für Mitspieler und das Reich zu verdienen, das sie unterstützen.

Die Spieler können sich einer großen Bedrohung stellen, denn vorgelagerte Piratenbasen sind nun einfacher zu finden und anzugreifen.

Als Teil der steten Bemühungen von CCP, New Eden grafisch so beeindruckend wie möglich zu gestalten, gibt es verbesserte Texturen und Strukturen in Missionen und Raumverwerfungen.

Last but not least setzt das Arms Race-Update ein Denkmal – als Anerkennung der Bemühungen all jener EVE Online-Spieler, die die Wissenschaft in der echten Welt durch ihre Hilfe bei der Entwicklung des Human Protein Atlas als Teil von Project Discovery unterstützt haben.

Weitere Details über EVE Onlines frühere, aktuelle und kommende Updates gibt es auf updates.eveonline.com. Hier kann EVE Online kostenlos heruntergeladen werden: www.eveonline.com.