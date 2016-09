EVERSPACE für Xbox One und Windows 10

ROCKFISH Games kündigt die Veröffentlichung seines Debüt-Titels EVERSPACE auf Xbox One im Game Preview Program an.

EVERSPACE ist ein rasanter Space Shooter, der action-geladene Weltraumkämpfe mit roguelike Elementen, erstklassiger Grafik sowie einer packenden Story kombiniert und wurde letzte Woche auf Steam via Early Access veröffentlicht – einen Monat früher als in der extrem erfolgreichen Kampagne auf Kickstarter ursprünglich geplant.

Heute kündigt nun das Hamburger Indie-Studio ROCKFISH Games an, dass EVERSPACE nun auch auf Xbox One im Game Preview Program ercheinen wird. EVERSPACE wird heute um 20:00 Uhr CEST zum Preis von €29.99 erhältlich sein. Es wird außerdem noch in diesem Monat im Game Preview Program auch für Windows 10 erscheinen und damit der erste ID@Xbox Titel sein, der das neue Play Anywhere Program unterstützt. Spieler, die das Game für die Xbox One kaufen, werden also auch eine kostenlose Kopie der Windows 10 Version erhalten.

Zusätzlich gibt es einen neuen Trailer: