Evil Factory: Mobile-Game im Retro-Arcade-Stil

Nexon und Entwickler Neople haben Evil Factory veröffentlicht, ein top-down Actionspiel, das den Retro-Stil der 80er und einen originellen Elektro-Soundtrack mit modernen Arcade-Gameplay vereint.

Entwickler sind die Visionäre, die schon hinter Dungeon Fighter Online steckten. Das side-scrolling Arcade-Spiel Evil Factory steht ab sofort für iPhone und iPad im App Store und auf Google Play für Android-Geräte zum Download zur Verfügung.

Evil Factory überspringt die Minigegner, die nur als Kanonenfutter dienen und wirft die Spieler direkt in fordernde Kämpfe mit riesigen 8-Bit Bossen. Jeder dieser gewaltigen Feinde greift mit einer Reihe von Attacken an, auf die Spieler schnell und schlau reagieren müssen, während sie ihr Arsenal an Waffen und Power-Ups einsetzen, um jeden dieser rasanten Kämpfe zu überleben. Evil Factory kombiniert detaillierte Retrokunst und klassisches Arcade-Gameplay mit modernen Features wie Waffen-Upgrades, Charakterentwicklung, Ranglisten und wöchentlichen Events.

Den Soundtrack gibt es hier: https://jukiokallio.bandcamp.com/album/evil-factory-ost