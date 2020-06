in News

by

Evil Genius 2 Gameplay-Trailer

Rebellion veröffentlicht heute den ersten gameplay-Trailer zum satirisches Spy-Fi-Spiel Evil Genius 2: World Domination, in dem DU das Verbrecher-Superhirn bist und dir dein Versteck bauen musst. Ach ja, und dann wäre da ja auch noch die Weltherrschaft. In diesem Nachfolger des Kultklassikers von 2004 baust du dein eigenes, einzigartiges Versteck für deine Ablenkoperation, trainierst einen Trupp aus verbrecherischen Schergen, verteidigst dein Versteck gegen die Mächte der Gerechtigkeit und versuchst, die Welt mit deiner Weltuntergangsgerätschaft zu beherrschen! Im Rahmen der PC Gaming Show zeigt dieses erste Gameplay noch nie da gewesene Tyrannei und Hinterhältigkeit. Von furchteinflößenden Handlangern und Schergen bis hin zu teuflischen Fallen und mächtigen Vorrichtungen…und dieses schleichende Gefühl, dass Max’ neues Doomsday Device darauf wartet, verwendet zu werden? Tja, wir lieben es böse zu sein. Der Schrecken nimmt hier jedoch kein Ende: Es werden noch mehr Katzen – böse Katzen – aus dem Sack gelassen, und zwar in einem besonderen ‘Evil Genius 2 Development Update’ zum morgigen Guerrilla Collective Showcase. Außerdem zeigen wir einen Behind The Scenes-Stream mit den Evil Genius 2 Entwicklern! Am Mittwoch, den 17. Juni um 19 Uhr CEST geht es auf twitch.tv/rebellion_official los. Beitrag teilen teilen

info