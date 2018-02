The Evil Within 2 Horror in Egoperspektive

Jetzt könnt ihr dem Albtraum von The Evil Within 2 näher kommen als euch vielleicht lieb ist. Wenn die Welt des STEM und ihre entsetzlichen Kreaturen noch nicht furchterregend genug waren, könnt ihr das gesamte Spiel nun auf PlayStation 4, Xbox One und PC dank des neuesten kostenlosen Updates in der Egoperspektive spielen.

Wenn ihr The Evil Within 2 bereits besitzt, müsst ihr einfach nur eine Option im Menü ändern, um in den Genuss der neuen Sichtweise zu kommen. Das geht jederzeit und (fast) überall. Wenn ihr The Evil Within 2 noch nicht ausprobieren konntet und nicht ins kalte Wasser springen wollt, könnt ihr auch die Demo herunterladen und die Einleitungskapitel des Spiels kostenlos erleben.

„Viele Spieler mögen es, Horrorspiele in der Egoperspektive zu spielen. Deshalb ist es eine echt tolle Gelegenheit, das Spiel durch Sebastians Augen zu erleben“, erklärt Shinsaku Ohara, Producer bei Tango Gameworks. „Ich finde, wenn man Union in der Egoperspektive erforscht, fühlt sich alles noch viel größer an als aus der Perspektive der dritten Person. Und wenn man dann die Umgebung aus nächster Nähe sieht und den Gegnern tatsächlich von Angesicht zu Angesicht begegnet, kann man die Detailverliebtheit, die wir in The Evil Within 2 gesteckt haben, gut erkennen.“

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr unter www.TheEvilWithin.com.