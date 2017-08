The Evil Within 2: Neuer Trailer

In einem neuen Story-Trailer zu The Evil Within 2 gibt Bethesda neue Einblicke in die Psyche eines Monsters in Menschengestalt.

Im neuen Trailer zu The Evil Within 2 bekommt es Sebastian Castellanos nicht nur mit einer Überzahl von grauenerregenden Kreaturen zu tun, er muss sich auch mit Monstern in Menschengestalt auseinandersetzen, die ihren Weg in die neue Welt des STEM gefunden haben.

Eine dieser Kreaturen ist Stefano Valentini, ein Künstler mit düsteren Neigungen und grenzenloser Fantasie. Nachdem er in seiner Zeit als Kriegsfotograf sein rechtes Auge bei einer Explosion verlor, ist Stefano zusehends dem Wahnsinn verfallen. Doch mit dem Verlust des Augenlichts eröffnete sich ihm ein neuer Blick und damit ein neues Verständnis von Schönheit: Jener kurze Augenblick, in dem der Tod den Menschen überwältigt – jenem Sekundenbruchteil, wenn Menschen, seiner Meinung nach, ihr wahres Gesicht und ihre unverfälschte Schönheit zeigen. Stefano kehrte mit einer neuen Bestimmung aus dem Krieg zurück. Doch warum auf den Tod warten, wenn man ihn selbst herbeiführen kann? Aus einem Opfer wurden zwei und nach kurzer Zeit wurde er bereits zum Serienkiller, der die Gesichter jedes seiner Opfer in just dem Moment ihres Niedergangs ablichtete.

Aber die echte Welt konnte und wollte sein Talent nicht würdigen. Von der Gesellschaft verschmäht, fand er sich bald im STEM wieder – einer Welt, die aus dem schöpferischen Prozess des Verstandes entsteht, eine Welt, die er nach seinen Wünschen und Gelüsten formen konnte. Und Lily ist der Schlüssel dazu, ihm die Möglichkeiten dieser Welt zu eröffnen.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.