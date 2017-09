The Evil Within 2 Trailer „Wettlauf gegen die Zeit“

Bethesda hat zum kommenden Hororgame The Evil Within 2 eine neuen Gamplay-Trailer mit dem Titel „Wettlauf gegen die Zeit“ veröffentlicht.

In der Rolle von Sebastian Castellanos stellt ihr euch im Albtraum des STEM unvorstellbaren Schrecken. Das Ziel: Die Tochter zu finden und in Sicherheit zu bringen, bevor das ganze System um euch herum zusammenbricht. Zusätzlich zu den widerwärtigen Kreaturen, die durch die Straßen streifen, müsset ihr euch auch noch mit Menschen wie Stefano und Theodore herumschlagen – psychopathische Individuen, die sich im STEM ihr schreckliches Heim geschaffen haben und die geschwächte Welt nach ihren Vorstellungen verdrehen. Sollte diese vollständig zerstört werden, gibt es kein Entkommen für Sebastian oder Lily.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit einem „ab 18“-Alterskennzeichen klassifiziert („Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG.“). Die deutsche Version von The Evil Within 2 wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in englischer Sprache spielbar sein.