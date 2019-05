F1 2019: Gameplay-Trailer und Classic Cars

Codemasters veröffentlicht heute einen ersten in-game-Gameplay-Trailer für F1 2019, das offizielle Videospiel zur 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP.

Das Video demonstriert erstmals die umfangreichen grafischen Neuerungen, untermalt mit der offiziellen F1-Hymne aus der Feder des Komponisten Brian Tyler. Der neue Trailer greift thematisch die intensiven Rivalitäten zwischen unterschiedlichen Fahrern auf, während sich diese hitzige Kopf-an-Kopf-Rennen um die beste Platzierung auf dem Podium liefern, gekrönt mit der Euphorie des Siegers. Das Video feiert die Fahrer und Boliden der F1 2019 sowie der FIA Formula 2 Championship und gibt dazu bereits einen kleinen Ausblick auf die klassischen Formel 1-Boliden, die aus den bisher veröffentlichten Spielen zurückkehren.

F1 2019 beinhaltet diese 18 wiederkehrenden Classic Cars:

2010 Red Bull RB6

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1988 McLaren MP4/4

1982 McLaren MP4/1B

1979 Ferrari 312 T4

1978 Lotus 79

1976 Ferrari 312 T2

1976 McLaren M23D

1972 Lotus 72D

In der F1 2019 ‘LEGENDS EDITION’: SENNA AND PROST enthalten sind:

1990 Ferrari F1-90

1990 McLaren MP4/5B

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

In der F1 2019 ‘ANNIVERSARY EDITION’ enthalten sind:

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

F1 2019 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und alle 21 Rennstrecken der Saison 2019. In diesem Jahr wurde zudem die Formel 2 in F1 2019 integriert, so dass alle Spieler die Möglichkeit haben, auch die 2018 FIA Formula 2 Championship zu bestreiten. Die 2019 F2 Championship wird während der laufenden Saison als kostenloser digitaler Zusatzinhalt verfügbar gemacht werden. Die F1 2019 „Legends-Edition“ für PlayStation4, Xbox One und Windows PC erscheint am 25. Juni 2019 drei Tage vor der Veröffentlichung der „Jubiläums-Edition“, die am 28. Juni 2019 veröffentlicht wird.