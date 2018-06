Veröffentlicht am

in News

Face Your Ride Event bei The Crew 2

Ubisoft und Red Bull Media House stellen heute das Event Face Your Ride vor. Dabei haben Spieler die Möglichkeit mir ihren verrückten Stunts aus dem Open-World Rennspiel The Crew 2 eine Stuntfahrt zu gewinnen.

Im Rahmen der kommenden Open Beta von The Crew 2, die vom 21. bis 25. Juni auf Playstation 4, Xbox One und PC stattfindet, können Spieler ihre besten Stunts aufzeichnen und auf der Webseite www.faceyourride.com einreichen. Dem Gewinner winkt eine gemeinsame Stuntfahrt mit Red Bull Trophy Truck-Fahrer Bryce Menzies.

Außerdem haben alle The Crew 2-Open-Beta-Spieler die Möglichkeit, an einer von vier „Red Bull Drifter Shifters“-Events teilzunehmen und dabei mit ausgewählten und offiziellen Red Bull-Fahrzeugen durch die offene Spielwelt zu fahren, darunter den Formel 1 RB13, einen Red Bull Buggy, der Bryce Menziez Pre-Runner Truck und viele mehr

Die Pre-Load der Beta ist ab sofort verfügbar unter http://thecrewgame.com/beta

The Crew 2 erscheint weltweit am 29. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.