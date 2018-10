Veröffentlicht am

in News

Fallout 76 Live-Action-Trailer

Das Warten auf Fallout 76 ist zwar noch nicht ganz vorüber, aber heute schafft ein Live-Action-Trailer etwas Abhilfe! Entdeckt dabei eine detailverliebte offene Welt ein neues und ungezähmtes Ödland im Herzen West Virginias.

Rückeroberungstag. Wir schreiben das Jahr 2102. 25 Jahre, nachdem die Bomben abgeworfen wurden, steigen Sie und Ihre Mitbewohner aus Ihrem Vault und erblicken zum ersten Mal das postnukleare Amerika. Ausgewählt als Beste und Klügste dieses Landes obliegt es Ihnen – alleine oder zusammen –, das Ödland zu erkunden, wieder aufzubauen und gegen die größten Bedrohungen zu verteidigen.

Die Fallout 76-B.E.T.A. ist derzeit für Xbox One verfügbar – ab dem 30. Oktober auch für PlayStation 4 und PC. Fallout 76 erscheint am 14. November weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Mehr Informationen unter www.fallout.com.