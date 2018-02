Far Cry 5: Details zum Season Pass

Ubisoft gab heute den Inhalt des Far Cry 5 Season Pass bekannt, der in der Far Cry 5 Gold Edition enthalten oder für PlayStation 4, Xbox One und PC separat erhältlich ist.

Nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 wird der Season Pass noch weitere Erlebnisse mit dem einzigartigen Far Cry-Twist mitbringen, der die Spieler zu verblüffenden Abenteuern mit drei ungewöhnlichen Szenarien führt:

Hours of Darkness: Die Spieler reisen in die Vergangenheit und kämpfen im Vietnamkrieg gegen Guerillasoldaten

Die Spieler reisen in die Vergangenheit und kämpfen im Vietnamkrieg gegen Guerillasoldaten Dead Living Zombies: Die Spieler stellen sich Horden von Zombies in zahlreichen B-Movie-Szenarien

Die Spieler stellen sich Horden von Zombies in zahlreichen B-Movie-Szenarien Lost on Mars: Die Spieler verlassen die Erde und stellen sich marsianischen Arachnoiden

Weitere Details zu Inhalten, die nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 erscheinen, inklusive einer Übersicht über die drei Abenteuer und die Rückkehr des Karten-Editors, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil von Amerika frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, muss der Spieler erleben, wie seine Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Projekt in Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe des Spielers nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selbst und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Far Cry 5 erscheint am 27. März für PlayStation 4, Xbox One und PC.