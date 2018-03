Far Cry 5 Trailer – Die Predigt

Ubisoft veröffentlichte heute einen neuen Trailer für Far Cry 5: Die Predigt.

In Far Cry 5 schlüpft ihr in die Rolle des neuen Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana und erlebt wie die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Project in Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Im Video wird deutlich, wie Joseph Seed als Vater von Hope County seine Herde und den Rest der Stadt auf dem rechten Pfad hält. Wenn es letztlich darum geht, Seelen zu retten, dann heiligt der Zweck schließlich die Mittel.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PlayStation® 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S und PC. Mehr Informationen zu Far Cry 5 gibt es unter www.farcry.com