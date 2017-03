in News

FINAL FANTASY XV: Erster Story-DLC und Update

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass Spieler das Rollenspiel FINAL FANTASY XV ab sofort mit dem ersten Story-DLC namens Episode Gladiolus aus einem neuen Blickwinkel erleben können. Sie schlüpfen in die Rolle von Noctis‘ treuen Gefährten Gladiolus, dessen besonders actionreicher Kampfstil Verteidigung, Blocken und Konter in den Mittelpunkt rückt.

Die Features der Episode im Überblick:

Eine neue Geschichte, erzählt aus Gladiolus‘ Perspektive, welche die Geschehnisse nach seinem Verlassen der Gruppe in der Hauptgeschichte von FINAL FANTASY XV zeigt.

Ein aufregendes Kampfsystem, das mit einer neuen Mechanik auf Gladiolus‘ Konterangriffen aufbaut.

Zuvor unzugängliche Gebiete von Eos können jetzt erkundet werden.

Zwei brandneue Spielmodi, „Herausforderungsmodus“ und „Letzte Prüfung“, die nach dem Abschluss von Episode Gladiolus zugänglich sind.

Besondere Gegenstände, die in das Hauptspiel übernommen werden können und nur für jene verfügbar sind, die Episode Gladiolus erfolgreich abschließen.

SQUARE ENIX veröffentlicht heute außerdem ein kostenloses Update zu FINAL FANTASY XV, das Sequenzen zur Verbesserung von Kapitel 13 enthält, Spielern zwei spielbare Routen für Kapitel 13 zur Auswahl bietet, die arkanen Zauber verstärkt und zusätzliche Gebiete zur Erkundung eröffnet.

FINAL FANTASY XV: Episode Gladiolus ist ab sofort separat über den Xbox Games Store und den PlayStation Store oder als Teil des Season Pass erhältlich. Wer den Season Pass bereits besitzt, erhält automatisch Zugriff auf den DLC.

Über die Geschichte von Episode Gladiolus:

Nachdem die Gruppe den Kampf gegen Oberkommandant Ravus verloren hat, muss Gladiolus eine bittere Pille schlucken und die Grenzen seiner eigenen Kraft erkennen. Ihm wird klar, dass er, um mit dem Erwählten zu reisen, ähnlich stark sein muss, um ihn beschützen zu können. In den uralten Ruinen, die vor 30 Jahren im Königreich Lucis gefunden wurden, erwarten die Geister von Helden, die einst dem König dienten, die nächste Generation an Kriegern. Gladiolus verlässt die Gruppe und trifft sich mit Cor, dem einzigen Überlebenden der Prüfungen. Mit seinem Mentor an seiner Seite macht Gladiolus sich auf, den Schild des ersten Königs herauszufordern: Gilgamesch, den Schwertmeister.

Ein neuer Trailer mit Details zum DLC Episode Gladiolus und dem März-Update kann im folgenden angesehen werden: