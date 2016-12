in News

For Honor – Closed Beta und Storytrailer

Ubisoft veröffentlich einen neuen Trailer für die Singleplayerkamapgne des Actionspiels For Honor. Zusätzlich wurde eine Closed Beta angekündigt.

Einen genauen Zeitplan für die Testphase gibt es nicht, lediglich ein Termin direkt vor der Veröffentlichung wird anvisiert. Somit wird die Closed Beta voraussichtlich im Januar 2017 statt finden.

Zeitgleich mit der Closed Beta wird Ubisoft „Krieg der Fraktionen“ veröffentlichen, ein Event vor der Veröffentlichung, das die Frage beantworten wird: Wenn die mächtigen Wikinger, Samurai und Ritter auf dem Schlachtfeld aufeinander treffen, wer wird uneingeschränkt herrschen? Dieser „Krieg der Fraktionen“ wird alle Mehrspieler-Aktivitäten plattformübergreifend während der Closed Beta, die im Januar 2017 stattfindet, beobachten. Alle Spieler, die an der Beta teilnehmen, sowie die Fraktion, die den Kampf für sich entscheidet werden außerdem diverse Belohnungen erhalten.

Hier könnt ihr euch für die Closed Beta registrieren: http://forhonorgame.com/youtube-register

Der Story Trailer:

Zusätzlich wurden diese Helden etwas näher vorgestellt:

Shugoki:

Früher waren sie die Wächter der Samurai, im Laufe der Zeit wurden sie zu einer Familie. Sie sind kräftig und wild und tragen den Kanabo als Waffe, eine riesige Keule, mit dem nur sie effizient umgehen können. Die Shugoki haben nicht die gleiche Beweglichkeit wie andere Samurai, aber ihre felsenfeste Standfestigkeit und dämonische Stärke machen sie zu einer unausweichlichen Einheit auf dem Schlachtfeld.

Kriegsfürst:

Kriegsfürst ist der Name einer uralten Wikinger-Tradition. Ein Name, den sich nur die wahren Anführer im Kampf verdienen. Jene, die ihr ganzes Leben damit verbringen, denen zu dienen, die sie brauchen. Die Schilder der Kriegsfürsten sind so vielseitig wie ihre Stärke und ihr Schwert ist scharf und tödlich.

Friedenshüter:

Ausgewählt von den Verzweifelten, den Gedemütigten und den Treuergebenen, wurden sie durch einen unumstößlichen Eid zur Geheimhaltung verpflichtet. Durch den Kampf mit zwei Schwertern, werden sie zu einem schnellen und tödlichen Gegner. Friedenshüter sind die tödlichsten Duellanten von allen Assassinen, fähig einen Kampf zu gewinnen, bevor der Gegner überhaupt weiß, dass sie da sind



For Honor ie erhältlich ab dem 14. Februar 2017 für die PS4, Xbox One sowie den PC