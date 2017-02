For Honor – Der Ritter in der Folterkammer

Ubisoft veröffentlichte ein neues Live-Video zum Actionspektakel „For Honor“. Ein Prank lässt darin seine Opfer gegen einen waschechten Ritter antreten.

Die Besucher einer mittelalterlichen Burganlage zwischen der Sächsisch-Böhmischen Schweiz und der Kulturstadt Dresden wurden vor kurzem in Angst und Schrecken versetzt. Der Ritter in der Folterkammer lehrte ahnungslosen Besuchern das Fürchten. Nur die tapfersten unter ihnen wurden anschließend zum Ritter geschlagen und durften ihren Mut im Kampf beweisen.

For Honor bietet eine Einzelspieler-Kampagne, aber auch einen interessanten Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen bis zum Tod in intensiven Schlachten Mann gegen Mann. For Honor erscheint am 14. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.