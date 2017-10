Forged Battalion von Team17 und Petroglyph Games

Das Spiele-Label Team17 hat heute zusammen mit Westwood Studios und den Command & Conquer-Veteranen Petroglyph Games Forged Battalion angekündigt. Der dynamische Vertreter des klassischen RTS- Genres startet Anfang 2018 in den Steam Early Access.

In Forged Battalion erstellen und individualisieren Spieler ihre eigene Fraktion und stürzen sich damit in verschiedene Single- und Multiplayer-Schlachten. Sie schlüpfen dabei nicht nur in die Rolle von Kommandanten, sondern auch in die der Ingenieure und kontrollieren dadurch die Entwicklung der Einheiten, Gebäude, Superwaffen und Wirtschaft.

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts haben die Auswirkungen des Klimawandels die Welt zerstört. Das brutale Militärregime „The Collective“ hat sich dies zu Nutze gemacht und die Weltherrschaft an sich gerissen. Nun ist es an den Spielern dem Widerstand beizutreten und den Tyrannen die Stirn zu bieten.

Blaupausen der individuellen Fraktion können entworfen und angepasst werden, um Einheiten und Gebäude ständig weiterzuentwickeln. In jedem Kampf werden Ressourcen gesammelt, mit denen im Technologie-Baum geforscht werden kann. Dort gilt es das Leitbild zu bestimmen, sowie Panzerung, Motoren, Waffen und Fähigkeiten auszuwählen, wodurch sich jede Fraktion anders spielt. Je mehr Technologie freigeschaltet wird, desto umfangreicher wird das Arsenal, das am Ende sogar mächtige Superwaffen beinhaltet.

Forged Battalion bietet

Entwickelbare Fraktionen – Spieler können jede einzelne Einheit (Infantrie, leicht gepanzerte Fahrzeuge, schwer gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge) modifizieren und ihrem Spielstil anpassen

Umfangreiche Technologie-Bäume – Jeder Kampf bringt Ressourcen, mit denen verschiedene Pfade ausgebaut werden können, um die Streitmächte weiter zu individualisieren

Eine dynamische Story-Kampagne – Der Widerstand ringt um Unterstützung. Die spannende Kampagne stellt die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe im Kampf gegen das brutale Militärregime The Collective.

Online-Multiplayer – Mit bis zu sieben weiteren Spielern entbrennen online mitreißende und taktische Schlachten in verschiedenen Modi auf dedizierten Servern.

Steam Workshop-Support

Petroglyph, die bereits Command & Conquer-Spiele entwickelt haben, wissen, wie wichtig die Meinung der Community bei der Entwicklung eines neuen Spiels ist. Deshalb möchten sie Forged Battalion mit stetigem Feedback der RTS-Fans erweitern und planen daher eine Steam Early Access- Phase von etwa sechs Monaten.

Screenshots

Der geplante Inhalt zum Early Access:

Mindestens fünf Missionen der Kampagne, die den ersten Akt der Story umfassen

Mindestens fünf Skirmish-Karten für bis zu acht Spieler

Mehrere Skirmish-Spielmodi, inklusive HQ Destruction und Annihilation

Dedizierte Server für Multiplayer-Matches

Forged Battalion startet Anfang 2018 in den Steam Early Access.