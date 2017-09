Forza Motorsport 7 Demo und Launch-Trailer

Ab heute ist die offizielle Demo zu Forza Motorsport 7 verfügbar. Ab 19:00 Uhr kann man sich die Demo über Xbox One und Windows 10 PC herunterladen und sich drei Renn-Erfahrungen stellen, die erste Einblicke in den Facettenreichtum des Spiels geben.

Der neue Launch-Trailer gibt zudem einen Eindruck von den Herausforderungen, denen sich Gamer im neuesten Ableger der Serie stellen.

Autos und Strecken sorgen für Abwechslung

In Forza Motorsport 7 kann jeder den Reiz und die Schönheit des kompetitiven Renn-Erlebnisses kennenlernen und über 700 Forzavista sammeln – inklusive der größten Kollektion von Ferraris, Lamborghinis und Porsches die ein Rennspiel je hatte. 30 verschiedenen Strecken mit dynamischen Wetterverhältnissen machen jedes Rennen zu einer neuen Herausforderung.

Rennsport-Persönlichkeiten begleiten jeden Gamer

Zusätzlich zu den Neuerungen in Forza Motorsport 7 hört man im Spiel die Stimmen von über 15 verschiedenen Persönlichkeiten des Motorsports. Darunter Ken Block, Tanner Foust und Josef Newgarden und weitere Forza-Liebhaber und Rennfahrer.

Forza Motorsport 7 erscheint als Play Anywhere Titel am 3. Oktober (Ultimate Edition am 29. September) für Xbox One und Windows 10 PC. So kann jeder das Spiel digital oder als Code im Handel kaufen und es auf Xbox One und Windows 10 PC spielen – ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.