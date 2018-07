Fünf Making-of-Vidoes zu Just Cause 4

Square Enix veröffentlicht heute die „JUST CAUSE 4 Making Of“-Videoreihe und gibt somit weitere Informationen zum Action-Sandbox-Game JUST CAUSE 4 bekannt. Die ersten fünf Videos der Reihe geben detaillierte Einblicke in die Entstehung der Serie und die neuen Features von JUST CAUSE 4 werden direkt von den Entwicklern präsentiert.

Die folgenden Videos können jetzt angesehen werden:

Die Macht von Apex

Das Team von Avalanche gibt weitere Einblicke in die Apex-Engine, benannt nach einem Höhepunkt oder einer Spitze, die speziell für JUST CAUSE 4 von Grund auf neu erstellt wurde. Diese Technik ermöglicht die Erschaffung des bislang spektakulärsten Teils der JUST CAUSE-Reihe.

Naturgewalt

Das Team erklärt, wie sich Rico, der bereits eine Naturgewalt für sich ist, durch Tornados, Sandstürme und Platzregen arbeitet. Außerdem wird die Simulation, die nötig ist, um extremes Wetter perfekt darzustellen, im Detail erklärt.

Der Grappling Hook

Ricos wichtigstes Tool ist der Grappling Hook, das ultimative Werkzeug in einem Sandbox-Spiel. Er kann nicht nur die gleiche, explosive Zerstörung verursachen, die Spieler aus vorherigen Titeln kennen, er verfügt jetzt auch über neue Funktionen, vielfältigere Optionen und ist vollständig anpassbar.

Rico neu definiert

Das beste Sandbox-Spiel mit einem unerreichten Physiksystem wäre nichts, ohne einen passenden Helden. Eine neue Herausforderung erwartet Rico. Er hat die Agentur verlassen und ist abtrünnig geworden. Er kehrt in JUST CAUSE 4 mit mehr Tiefe und Komplexität zurück, ist aber kein bisschen weniger der Actionheld, den seine Fans so lieben.

Die Welt von Solís

Das Team erklärt, wie es 500 Jahre Hintergrundgeschichte geschaffen hat, um die Gestaltung der Spielwelt und Story zu untermauern – von den ersten Siedlungen mit Häusern im Kolonialstil bis zu modernen Gebäuden.

Weitere Infos zum Spiel

JUST CAUSE 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

JUST CAUSE 4 kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition von JUST CAUSE 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand – dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls garantierten Vorabzugriff auf das Spiel bei Erscheinung. Zudem wird es eine Reihe an Vorbestellerboni bei ausgewählten Einzelhändlern geben, die in Kürze vorgestellt werden.

JUST CAUSE 4 spielt in der fiktiven, südamerikanischen Welt von Solís und hebt die unglaubliche Zerstörung und die einzigartige Physik der Serie auf ein neues Niveau – unter anderem durch die Einführung von Tornados und anderen, extremen Wetterereignissen. JUST CAUSE 4 bietet vier unterschiedliche Regionen: Regenwald, Grasland, Alpen & Wüste. Jede dieser Zonen bietet ein ganz eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem und Spieler werden auf ihrer Reise durch diese vielfältige Welt einzigartige Abenteuer erleben.

Rico Rodriguez kehrt in JUST CAUSE 4 natürlich mit seinen drei Markenzeichen zurück: Fallschirm, Wingsuit und Grapple Hook, welcher mit neuen Funktionen verbessert wurde und jetzt komplett individuell anpassbar ist. Damit wird er zum mächtigsten und kreativsten Werkzeug, das Spieler je hatten.