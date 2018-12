Game Awards 2018: Viele neue Spiele

Die Game Awards 2018 wurden am 7. Dezember 2018 im Microsoft Theater in Los Angeles verliehen. Hier wurden nicht nur Spiele mit Preisen ausgezeichnet, sondern viele Publisher und Entwickler nutzten die Gelegenheit, neue Games anzukündigen. Wir haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengetragen.

Zwar konnte sich bei der Preisverleihung God of War gegen den Favoriten Red Redemption 2 beim Preis für das Spiel des Jahres durchsetzen, das wurde aber angesichts der hochkarätigen Ankündigungen von teils neuen IPs und Spielen eher zur Nebensache degradiert. Hier gleich mal die wichtigsten davon:

The Outer World

The Outer Worlds ist ein neues Science-Fiction-Einzelspielerrollenspiel aus der Egoperspektive, entwickelt von Obsidian Entertainment und Private Division. In The Outer Worlds erwachen Sie auf einem verirrten Kolonistenschiff, das auf seinem Weg nach Halcyon war, der am weitesten von der Erde entfernten Kolonie am Rand der Galaxis, und finden sich mitten in einer gigantischen Verschwörung wieder, die zu seiner Vernichtung führen könnte. Während Sie die äußersten Gebiete des Weltraums erkunden und auf verschiedene, nach Macht strebende Fraktionen treffen, entscheiden Sie mit dem von Ihnen entwickelten Charakter über den Verlauf der spielergetriebenen Handlung. Erscheinen soll The Outer Worlds 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Zum 20. Jubiläum trumpft das legendäre Kart-Rennspiel Crash Team Racing mit zusätzlichen Online-Wettkämpfen und mehr auf. Crash Team Racing Nitro-Fueled bietet ein authentisches Crash Team Racing-Erlebnis, atemberaubendes HD-Remastering, einen Online Multiplayer-Modus und noch einiges mehr. Am 21. Juni 2019 dürfen Fans schon mal ihre Motoren starten, wenn Crash Team Racing Nitro-Fueled für die PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch und die Xbox One.

Mortal Kombat 11

Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute Mortal Kombat 11, den neuesten Teil des preisgekrönten Franchise, angekündigt. Der offizielle Trailer zur Ankündigung von Mortal Kombat 11 bietet einen Vorgeschmack auf eine unglaubliche Geschichte, in der die Zeit verdreht wird – und enthält Originalmusik, die in Zusammenarbeit mit dem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rapper 21 Savage entwickelt wurde. Mortal Kombat 11 wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt und ist ab dem 23. April 2019 für PlayStation 4, für die Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.

Dragon Age 4

BioWare hat mittels eines kurzen Teaser das nächste Dragon-Age-Spiel angekündigt. Der Arbeitstitel lautet The Dread Wolf Rises. Laut Executive Producer Mark Darrah ist die Entwicklung noch nicht sehr weit fortgeschritten, sodass man mit dem Spiel nicht in absehbarer Zeit rechnen sollte.

The Last Campfire

Die Entwickler von No Man’s Sky, Hello Games, kündigen mit The Last Campfire ein Puzzle-Adventure an. Dabei sucht ein lebendig gewordenes Stück Lagerfeuer-Glut den Weg nach Hause. Als Release-Termin wird aktuell 2019 angegeben, erscheinen wird das Spiel zumindest für PC.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive, in dem Sie Ihren Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen, um die nächste Generation zu erreichen – ein aufregendes neues Abenteuer von den Entwicklern von Assassin’s Creed. Erscheinen soll Ancestors: The Humankind Odyssey irgendwann 2019 für PlayStation 4, für die Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Far Cry: New Dawn

Ubisoft kündigte im Rahmen der The Game Awards den neuesten Teil der preisgekrönten Far Cry Reihe an. Far Cry New Dawn entführt die Spieler rund siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe in eine post-apokalyptische Welt. Far Cry New Dawn wird am 15. Februar 2019 für PlayStation 4, die Xbox One sowie PC und erscheinen. Mehr Infos zum Spiel findet ihr hier.

Und viele mehr…

Das waren aber bei weitem nicht alle Ankündigungen. So arbeiten die Entwickler von Bastion und Transistor, Supergiant Games, am Dungeon-Crawler Hades, der sich bereits im Early-Access Stadium befindet und im Epic Games Store erhältlich ist. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black erscheint exklusiv für Nintendo Switch, Die Abzu-Macher enthüllen mit The Pathless ihr neues Spiel und….

… wer mehr wissen will, der soll einfach die kompletten Game Awards 2018 hier nachschauen: