GAME CITY 2017 – Let the gaming begin!

Von 13. bis 15. Oktober findet die elfte Game City im Wiener Rathaus statt und lässt Gaming-Fans die aktuellsten Highlights des Wahnsinns-Gamingjahres 2017 zelebrieren. Top-Branchen-Player wie Blizzard, Konami, Nintendo, PlayStation, Ubisoft und Xbox sowie aufstrebende Indie-Studios gleichermaßen präsentieren die heißesten Neuheiten und kreativen Perlen.

Von Entdeckungstouren in riesigen Open-World Titeln bis hin zu Adrenalin auf der Rennstrecke bieten Games auch dieses Jahr für jeden Fan das passende Erlebnis. Besonderes Highlight: Zum ersten Mal können Spiele und Fan-Artikel direkt vor Ort auf dem Game City Market Place erstanden werden.

Die Begeisterung nach dem Game City Besuch ist groß und man will sich direkt in ein neues virtuelles Abenteuer stürzen? Kein Problem! Zum Auftakt des zweiten Jahrzehnts Game City wird 2017 erstmals der Game City Market Place eröffnet. Hier können Fans ihre Lieblingsspiele und dazu passende Fan-Artikel erwerben, über die Highlights der größten Videospiel-Messe Österreichs plaudern und die besten Gaming-Stories austauschen.

Let the gaming begin: Die Highlights 2017

Es ist gerade erst der Oktober angebrochen und schon jetzt sprechen Gaming-Fans von einem der besten Jahre für die Branche seit Langem. Die Qualität und auch die Quantität an lang ersehnten Blockbustern, Fan-Favourite Comebacks und großartigen Überraschungshits ist 2017 so hoch, dass SpielerInnen-Herzen höherschlagen. Doch 2017 ist noch nicht vorüber und auf der Game City erleben Fans, was das Jahr noch zu bieten hat.

Blizzard:

Erstmals mit eigenem Auftritt auf der Game City vertreten, bringt Blizzard Hearthstone: Ritter des Frostthrons, die neueste Erweiterung für das beliebte und mehrfach ausgezeichnete Free-to-Play Strategiekartenspiel mit. Für den untoten Beigeschmack des unheimlich fesselnden Spiels für Spieler aller Typen stellt Ritter des Frostthrons auf 135 neuen frostigen Karten die Möglichkeit seine gefallenen Helden in Todesritter mit vielen neuen Fähigkeiten zu verwandeln. In einer Reihe kostenloser Missionen können Fans den Lichkönig stürzen und so den Frostthron für sich beanspruchen.

Konami:

Fußball ist schon längst genauso Fixpunkt auf den PCs und Konsolen, wie im Fernsehprogramm der Österreicher. Konami macht in Pro Evolution Soccer 2018 die größten Fortschritte seit einer Dekade.

Das für die großartige Ballphysik und das präzise Gameplay bekannte PES, legt in der neuen Version noch einen oben drauf: Ballführung wie nie zuvor, Grafik ohne Gleichen und der neue „Where Legends are Made“ Zugang sorgen für perfekte Fußballbegeisterung.

Damit noch nicht genug: Konami bringt PES-Profis aus Österreich und Deutschland zum „Beat-A-Pro“ auf die GameCity. Doch nicht nur gegen die Starspieler können die Besucher ihr Können zeigen, an allen Messetagen finden Qualifikationsturniere zur „Austrian PES 2018 Soccer Challenge“ statt. Gesucht werden dabei die besten PES-Spieler Österreichs, welche im Laufe der PES 2018-Saison nochmals nach Wien zum großen Finale eingeladen werden.

Nintendo:

Gaming wo man will und wann man will und wie man will. Wie bekommt man das? Mit der Nintendo Switch. Egal ob unterwegs auf Reisen oder traditionell auf der eigenen Couch über den Fernseher – die Nintendo Switch bringt Flexibilität in die Welt des Gamings.

Ein in diesem Jahr noch vor uns liegender sehnlichst erwarteter Blockbuster ist Super Mario Odyssey. Im Geiste von Kultspielen wie Super Mario 64 und Super Mario Galaxy kann Mario in seinem neuen Abenteuer eine ganze neue Welt erkunden! Von mysteriösen Ruinen bis hin zu neonbeleuchteten Städten – hier ist jedes Land ein richtiges Erlebnis, bietet jede Menge Geheimnisse und viele Monde, die gesammelt werden wollen!

Darüber hinaus bietet die neue Nintendo-Konsole diverse Highlights – allzeit beliebte sowie neue Titel. Von Racing-Action in Mario Kart 8 Deluxe, Farb-Shooter Wettkämpfe mit Splatoon 2, JRPG Abenteuer mit Fire Emblem Warriors, Party-Spaß mit 1-2 Switch oder Sportsgeist im Fun-Boxer ARMS und Fußball-Fieber mit FIFA 18. Doch damit noch nicht genug. Mit Pokémon Tekken DX kommt der erste Ableger der beliebten Pokémon Reihe auf die Nintendo Switch und mit Mario + Rabbits Kingdom Battle bietet Nintendo zusammen mit Ubisoft einzigartige Strategie-RPG Abenteuer.

Neben der Switch hat Nintendo auch die 3DS mit dabei und präsentiert Spiele wie den Klassiker Metroid Samus Returns, kreatives Levelbasteln mit dem Super Mario Maker, den Pokémon Blockbustern Sonne und Mond und weitere Hits wie Militopia, Story of Seasons: Trio of Towns und Mario & Luigi Superstar Saga + Bowsers Schergen.

PlayStation:

„For the players“ ist natürlich auch Sonys PlayStation erneut mit von der Partie auf der Game City 2017 und bringt die volle Bandbreite an Gaming-Variation mit.

In Detroit: Become Human erlebt man die spannende Geschichte einer Revolution von menschlich aussehenden Robotern, sogenannten Androiden. In Form einer intelligenten komplexen Story beeinflusst der Spieler den Verlauf und Ausgang des Aufstands, der sich gegen die Versklavung durch Menschen richtet.

Wem der Sinn mehr nach heulenden Motoren und rasanter Renn-Action steht, für den ist der Racing-Titel Gran Turismo Sport das Richtige. Mit Gran Turismo Sport feiert die legendäre und preisgekrönte Rennspielserie im Oktober ihr Debüt auf PlayStation 4. Sowie Gran Turismo Sport sind auch viele andere PS VR Highlights anspielbar. Das Stealth-Horror Erlebnis Stifled, der VR-Shooter Bravo Team, der Zombie-Schocker The Persistance, Strategie-Spannung mit No Heroes Allowed! oder die Flucht vor fürchterlichen Experimenten in The Inpatient.

Für lustige Abende mit Freunden oder Familie gibt es die PlayLink Games. Ob Selfie-Time mit That’s you, Quiz-Rätseln mit Wissen ist Macht, gemeinsames Lösen einer Krimi-Story mit Hidden Agenda oder Mini-Games mit Frantics, es ist für jeden der passende Spaß dabei.

Darüber hinaus bringt Sony eine Vielzahl Third Party Games mit auf die Game City: Kriegs-Epos mit Call of Duty: WWII, Jagdfieber mit Monster Hunter: World, Montanas Wildnis durchstreifen in Far Cry 5, Fußball-Leidenschaft mit FIFA 18, quietschende Reifen in Project Cars 2 und liebevoll gestaltete Rollenspiel-Abenteuer in Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs.

Ubisoft:

Nach einer Pause kehrt die beliebte Reihe mit Assassin‘s Creed Origins wieder auf die Bildschirme der Game-Fans zurück. Wie der Titel besagt, erkunden SpielerInnen den Ursprung des Assassinen Ordens und erkundet die ägyptische Hochkultur der Vergangenheit, erleben die Wildnis des Nils, das Leben in Städten wie Memphis und vieles mehr in einer großen und optisch eindrucksvollen Open-World.

Wer lieber über die tiefen Wälder und Felder des fiktiven Hope County in Montana, USA streift und in der rasanten Action geladenen Story die Gemeinden der Region von den Anhängern des ominösen „Vaters“ befreit, für den ist die weitläufige Spielwiese von Far Cry 5 the Game to go to.

Ganz anders aber genauso viel Spaß macht der einzigartige Ansatz des taktischen Rollenspiels in Zusammenarbeit mit Nintendo, das Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Deine Aufgabe besteht darin, ein ungewöhnliches Heldenteam zusammenzustellen, um in dynamischen, rundenbasierten Kämpfen im Pilzkönigreich Ordnung wiederherzustellen.

Xbox:

Unter Project Scorpio wurde sie bekannt, nun steht sie als Xbox One X kurz vor dem Release in die Wohnzimmer: die stärkste Konsole aller Zeiten kann direkt auf der Game City bestaunt und angetestet werden.

Die Konsole alleine reicht natürlich nicht. Daher bringt Xbox Schlager wie Forza Motorsport 7 mit. Der Renn-Hit wurde von Grund auf für UHD und 60 FPS entwickelt und bietet damit ein herausragendes 4K-Gaming-Erlebnis. Mit mehr als 700 Rennwägen ist von Ferrari bis Porsche für jeden Auto-Fan etwas dabei.

Fans von Cartoons im Stil der 1930er Jahre kommen mit dem lang erwarteten run’n’gun Plattformer Cuphead auf ihre Kosten. Unter dem Motto Don’t deal with the Devil“ steuert man wahlweise Cuphead oder Mugman durch handgestaltete Levels und entdeckt Geheimnisse, um seine Schuld beim Teufel zu begleichen.

Für Abenteuer in einer bunten fesselnden Welt erlebt man mit dem aufgeweckten Fuchs Lucky den Versuch das Buch der Zeitalter aus den Händen des bösen Jinx zu retten – in Super Lucky’s Tale. In Kinect Disneyland Adventures kann man die Wunder der beliebtesten Vergnügungsparks der Welt von zu Hause aus erleben. Rush: A Disney-Pixar Adventure wiederum lässt die Abenteuer der beliebtesten Pixar-Helden in unterhaltsamen Plattformer-Games nacherleben.

And many more

Natürlich bietet die Game City neben den großen Branchenplayern eine vielzahl weiterer toller Aussteller. Hier eine Auswahl (von A-Z):

A1 Telekom Austria AG, Actionbound, Activision Blizzard Deutschland GmbH (PlayStation), Aerosoft GmbH, AimControllers, ak tronic Software & Services GmbH, Anigame, Area52, Austria Glas Recycling, Austrian Player League, Badge4Fan, BANDAI NAMCO Entertainment Germany GmbH (PlayStation), Bars Industries, Ben & Jerry’s, Berger’s Waffle Shop, Blizzard Entertainment SAS, BLM Marketing & Event GmbH, Bundesministerium für Familie und Jugend, BUPP, Capcom Entertainment Germany GmbH (PlayStation), Charlyfresh, Coca Cola, Cool2U/TimeCity, Daily Deli Foodtruck, Der Standard, Dimensione Anime, Donau-Universität Krems, doorfortyfour, EA (Nintendo, PlayStation), Eskimo, eSport Verband Österreich, Espressomobil, fabion, Figuravilag kft, FM4 Indie Area hosted by Conrad, France Orient, Funware Products – Gamestruck, Gamerise e.K., Gameswelt, Goliath VR, HOT ROD TOURS, I eat Vienna, icd instinctive clothing & design KG, iGumps Forschungs- Entwicklungs- und Beratungsges.m.b.H., Kingston (Xbox), Knödel Manufaktur, Konami Digital Entertainment, Libro, Lost in the Garden, Media Markt, MICE & Men Eventmarketing, Nintendo, ÖAMTC, Omen by HP, Österreichisches Jugendmagazin COOL, Otaku Heaven, paysafecard.com, Wertkarten GmbH, Pizza Mobile, PlayStation, ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, PROWORX, Rauch Eistee, ray Filmmagazin, Red Bull, rudy games GmbH, Safe Bike Stadt Wien, Samsung (A1), Saturn, Stardesigner, Subotron, T-Mobile, techbold hardware services GmbH, The Escape Hunt Experience Vienna, Ubisoft GmbH, wienXtra, Xbox