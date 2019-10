GAME CITY 2019: Die Highlights des zweiten Veranstaltungstages

Der zweite Tag der GAME CITY, Österreichs größter Videospielmesse, brachte zahlreiche Programm-Highlights. Ein besonderer Höhepunkt war die beliebte Cosplay-Parade mit ihrer bunten Mischung aus Videospiel- und Anime-Charakteren. Zahlreiche eSport-Wettkämpfe sorgten für Action und Spannung. Und natürlich konnten die tausenden Besucher_innen die neuesten Gaming- und Hardware-Highlights der zahlreichen Aussteller_innen ausgiebig antesten.

Nach der gestrigen Eröffnung der GAME CITY, die mit der „Langen Nacht der GAME CITY powered by AK Young“ bis spät in die Nacht gefeiert wurde, stand auch am zweiten Veranstaltungstag ein volles Programm für Gaming-Fans bereit. Mit zahlreichen heiß umkämpften Wettkampf-Runden in der von Nintendo und Area52 durchgeführten „Splatoon 2 Austrian Championship“, dem vom eSport Verband Österreich und A1 eSports organisierten größten live „Fortnite“-Turnier Europas, sowie den Ubisoft „Rainbow Six Siege Austrian Nationals“ standen wichtige Matches im eSports-Bereich an.

Cosplay Parade

Als absolutes Fan-Highlight brachte der heutige Samstag eine bunte Mischung der beliebtesten Videospiel- und Anime-Charaktere auf die GAME CITY. Die gemeinsam mit Nippon Nation organisierte Cosplay Parade lockte zahlreiche Cosplayer_innen und Cosplay-Fans zum großen Schaulaufen vom MuseumsQuartier zum Wiener Rathaus. Gemeinsam wurden die detailverliebten, häufig in mühsamer Handarbeit erstellten Kostüme und ihre Darsteller_innen gefeiert.

Save the Date: DAME / Fortnite Finale

Der österreichische Sänger und Rapper DAME etablierte sich vom YouTube-Star rasch zu einem angesehenen Musiker. Am Sonntag um 14:00 Uhr gibt es als Special Guest live einen Einblick in sein neues Album ZEUS. Um 17:00 Uhr findet in der A1 eSports Arena das heiß erwartete „Fortnite“-Finale statt – hier winkt der Titel „GAME CITY Champion 2019“.

Mehr Impressionen zum Samstag der GAME CITY 2019 erhalten ihr HIER.