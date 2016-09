Game on! für die GAME CITY 2016

Heute startet die GAME CITY 2016 und das Wiener Rathaus wird erneut zur siebtgrößten Stadt Österreichs. Zum zehnten Mal treffen sich bis Sonntag, 25. September Gaming-Fans und Entwickler und zelebrieren gemeinsam die Gaming-Highlights des Jahres.

Wie immer bei freiem Eintritt, bietet die GAME CITY zum zehnten Geburtstag über 10.000 m² zum Erkunden der neuesten Games von Branchen-Top-Playern wie PlayStation, Ubisoft, Nintendo, DiTech und 2K wie auch kreativen Indie-Perlen. Darüber hinaus gibt es als besonderes Jubiläums-Highlight und Dankeschön an die Gaming-Community die Lange Nacht der Game City gemeinsam mit Partner Red Bull.

Neben den neuesten PC- und Konsolen-Blockbustern ist Virtual Reality (VR) dieses Jahr ein besonderer Trend. Bereits auf anderen großen Messen der Welt stand die innovative Technologie im Fokus und begeisterte Fans und Entwickler zunehmend. Beim größten Gaming Event Österreichs können nun auch in Österreich diverse VR-Titel getestet und bei vielen davon lang erträumte Momente fast wie real nacherlebt werden.

Spielerisches Lernen und Beratung zum richtigen pädagogischen Umgang mit Games bietet natürlich wie jedes Jahr die wienXtra-Kinderzone und mit der F.R.O.G. (Future and Reality of Games) Fachtagung mit dem Thema „beyond gameplay“ ist auch für interessante Workshops und Vorträge gesorgt.

Beflügelt durch die Lange Nacht der Game City

Als besonderes Feature zum Jubiläum bringt die Game City zusammen mit Partner Red Bull am 23. September mit der Langen Nacht der Game City ein Highlight für die Core-Community der Gamer. Dabei wird nach offizieller Öffnungszeit das Eventgelände um 19:00 Uhr erneut für registrierte Gamer mit Alter 16+ geöffnet und exklusives Programm geboten.

Höhepunkt der bereits voll ausgebuchten langen Nacht ist das erste Overwatch Turnier der Game City, das auf der Main Stage um 20:30 Uhr stattfinden wird. Nach Qualifikation über die eSports Bar Respawn kann das Finale des action-geladenen Comic-Shooters live miterlebt werden. Zudem können natürlich auch sämtliche Spielstationen aller Entwickler besucht und ausgiebig getestet werden.

Wem mehr danach ist seine grauen Zellen als seine Augen-Hand-Koordination zu fordern, der findet bei den Red Bull Mind Gamers knifflige Puzzles mit Suchtfaktor. Red Bull Mind Gamers „Mission: Unlock Enoch“ wird weltweit erstmalig in Real Life zum Testen und ausprobieren sein.

Wer einen echten Überflieger treffen will, der kann sich mit Ex-Adler Thomas Morgenstern am Freitag-Nachmittag in seinen Lieblingsspielen messen!

Aussteller-Highlights im Überblick

Sony

Im Oktober ist es soweit: PlayStation VR erscheint auf dem Markt und Virtual wird endgültig zu Reality. Unter dem Titel „Live the Game“ lässt Sony seine Fans vollkommen in die Spielwelt eintauchen und zuvor nie dagewesene Spielerlebnisse genießen. Einfach die VR-Brille aufgesetzt und schon ist man in eine virtuellen 360° Grad Welt eingetaucht. Auf der Game City kann diese einzigartige Erfahrung mit verschiedensten 1st und 3rd Party Titeln vor Erscheinen getestet werden! Ob rasante Abfahrten, beeindruckende Taucherlebnisse oder Gangsterverfolgungen mit PlayStation VR Worlds, tänzerische Entdeckungstouren mit Bound oder Kopfballtraining mit Headmaster, mit PlayStation VR ist man mittendrin statt nur dabei.

Mehr Infos zu PlayStation VR unter: www.playstation.at

Mit High-Speed nähert sich auch Gran Turismo Sport – das zweite große Sony-Highlight. Hier kommen Racing-Fans und Speed-Junkies auf ihre Kosten. In kristallklarer Optik digital nachgebaute real-existierende Fahrzeuge sind ein Markenzeichen der beliebten Rennspiel-Reihe und nie zuvor hat es sich so echt angefühlt, sich hinter ein virtuelles Steuer zu setzen. Vom Individualisieren der Wägen, über den Karrieremodus bis hin zum realistischen Fahrverhalten, in den Sekunden-Krimis der Gran Turismo Sport Rennen schlagen wahre PilotInnen-Herzen schneller.

PS4 First Party-Titel

Gran Turismo Sport (anspielbar)

Horizon Zero Dawn (Präsentation – anspielbar)

PS4 Third Party-Titel

Call of Duty®: Infinite Warfare (Activision – anspielbar)

Overwatch (Blizzard Entertainment – anspielbar)

Lego Dimensions (Warner Bros. Entertainment – anspielbar)

Pro Evolution Soccer 2017 (Konami – anspielbar)

Watch Dogs 2 (Ubisoft – Präsentation)

Dragonball Xenoverse 2 (Bandai Namco Entertainment – anspielbar)

Ride 2 (Bandai Namco Entertainment – anspielbar)

PlayStation VR-Titel (alle anspielbar)

Batman™: Arkham VR (Warner)

Battlezone©

Bound VR

Drive Club VR

EVE Valkyrie (CCP Games)

Headmaster (Frame Interactive)

Here They Lie

Resident Evil™ 7 biohazard (Capcom)

RIGS: Mechanized Combat League

Robinson: The Journey (Crytek)

Until Dawn™: Rush of Blood

Tumble VR

PlayStation®VR Worlds

Ubisoft

Besucher erhalten die exklusive Möglichkeit For Honor, Steep sowie die beiden Virtual Reality Titel Eagle Flight und Star Trek – Bridge Crew vor dem Release anzuspielen. Zudem werden die Gäste die Chance haben, Demos von South Park: The Fractured But Whole, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands und Watch Dogs 2 zu erleben.

Echte Nahkampf-Action mit einem innovativen Kampfsystem garantiert der Gamescom Award- Sieger für das beste PS4 und PC Spiel For Honor. Bei diesem Third-Person Abenteuer können sich Spieler als Ritter, Samurai oder Vikinger durch zahlreiche Mehrspielermodi und eine epische Kampagne kämpfen.

Ein weiteres Highlight ist das Open-World Actionsport Spiel Steep – Gewinner des Gamescom Award für das beste Sportspiel. Ob in Alaska oder in den heimischen Alpen – Spieler können die Welt mit Ski, Wingsuit, Snowboard oder Paraglide-Schirm entdecken und alleine oder Seite an Seite mit anderen Spielern die waghalsigsten Stunts vollführen, aufnehmen und teilen.

Darüber hinaus wartet Ubisoft mit zwei innovativen Virtual Reality Titeln auf. In Star Trek – Bridge Crew taucht man voll und ganz in das Star Trek-Universum ein und begibt sich zusammen mit seiner Crew auf die gefährliche Mission einen unbekannten Sektor des Weltraums zu erkunden. Nervenaufreibende Luftkämpfe und eindrucksvolle Flugmanöver kann man in Eagle Flight erleben. In der einzigartigen Spielatmosphäre eines von Menschen unbewohnten Paris wird um das eigene Territorium aus der Perspektive eines Adlers gekämpft.

South Park: The Fractured But Whole entführt den Spieler erneut in das aus der gleichnamigen Zeichentrickserie bekannte South Park. In der Fortsetzung der preisgekrönten Spielereihe befreit der Spieler in der Rolle eines Superhelden das von Verbrechen heimgesuchte Kleinstädchen von allem Unheil. Zudem wird BesucherInnen die Möglichkeit geboten, das brandneue Nosulus Rift® auszuprobieren. Das Gerät hebt die virtuelle Realität auf ein ganz neues Level und ermöglicht es, South Park: The Fractured But Whole, auf die intensivste und furzeinflößendste Art und Weise wahrzunehmen.

Watch Dogs 2, Gewinner des BÄM-Awards für das Most Wanted Xbox One Spiel, welcher von der Community vergeben wird, und die Fortsetzung des erfolgreichen Open-World-Krachers, wird in der Gaming Szene bereits sehnsüchtig erwartet. Dieses Mal geht es mit Marcus Holloway und der Hackergruppe Deadsec in die San Francisco Bay Area, um die Stadt von korrupten Institutionen sowie der Überwachungssoftware ctOS 2.0 zu befreien.

Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands führt die SpielerInnen nach Bolivien, wo sie hinter feindlichen Fronten dem berüchtigten Santa-Blanca-Kartell das Handwerk legen müssen. Als Mitglied der Ghosts, einer US-amerikanischen Elite-Spezialeinheit, bekämpft man durch strategisches Vorgehen die Verbindung zwischen korrupter Regierung und den scheinbar übermächtigen Drogenbossen.

Release Daten

Eagle Flight (ET: Oculus Rift am 18.10.16, PlayStationVR am 08.11.16 und für HTC Vive am 20.12.2016)

Watch Dogs 2 (ET: 15.11.16 / PS4, Xbox One, PC)

Star Trek Bridge Crew (ET: 29.11.16 / Oculus Rift, PlayStationVR und HTC Vive)

Steep (ET: 02.12.2016 / PS4, Xbox ONE, PC)

South Park: The Fractured But Whole (ET: 06.12.2016 / PS4, Xbox ONE, PC)

For Honor (ET: 14.02.17 / PS4, Xbox ONE, PC)

Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands (ET: 07.03.17 / PS4, Xbox ONE, PC)

Weitere Infos unter: www.ubi.com

Nintendo

Auch der japanische Konsolen- und Videospiel-Hersteller Nintendo ist natürlich mit von der Partie und bringt seine beliebten Charaktere, wie Super Mario, Link oder die Pokémon mit zur Game City. Super Mario wird in Lebensgröße und zum Anfassen vor Ort sein, um mit seinen Fans für Fotos zu posieren; aber auch in den Neuheiten Paper Mario: Color Splash (Wii U) und Mario Party: Star Rush (N3DS) gibt sich Mario auf der Game City die Ehre.

Besucher des Nintendo Stands auf der Game City können sich außerdem auf jede Menge Multiplayer-Spielspaß freuen. Mit dabei ist Mario Kart 8, bei dem erstmals die Gravitation außer Kraft gesetzt wird und die Spieler sich wilde Aufholjagden und rasante Rennen liefern.

Bei Super Smash Bros. für Wii U duellieren sich bekannte Nintendo-Helden wie Link, Donkey Kong, Kirby, Pikachu, Samus Aran und viele mehr und klären ein für alle Mal die Frage: Wer geht in diesem Wettkampf als Sieger hervor?

Für Pokémon Fans gibt es mit Pokémon Tekken (Wii U) sowie Pokémon Alpha Saphir & Pokémon Omega Rubin, Pokémon X & Pokémon Y und Pokémon Super Mystery Dungeon gleich eine Handvoll Spiele mit den beliebten Kreaturen anzuspielen. Und auch ein Blick auf das Accessoire Pokémon GO Plus kann auf der Game City geworfen werden.

Spannende Abenteuer für unterwegs bietet YO-KAI WATCH. Darin gehen die Nintendo 3DS-Fans mysteriösen Vorfällen im Städtchen Lenzhausen nach. Dort stecken die schelmischen, unsichtbaren Yo-kai hinter den Missgeschicken vieler Bürger der Stadt. Zum Glück gelangen die Spieler in den Besitz der magischen Yo-kai Watch, welche die normalerweise verborgenen Yo-kai sichtbar macht. Nun kommt es darauf an, sich mit so vielen dieser mysteriösen Wesen anzufreunden wie möglich. Denn nur mit ihrer Hilfe können sie Lenzhausen vor einer dunklen Bedrohung retten.

Des Weiteren warten die Neuheiten Sonic Boom: Feuer und Eis sowie Disney Magical World 2 – beide für die Nintendo 3DS Familie – darauf, angespielt zu werden. Und wer das kleinste NES der Geschichte sehen will, der kann das Nintendo Classic Mini: NES auf dem Nintendo Stand begutachten.

Am Nintendo Stand wartet ein Entwickler vom Studio Shi’nen darauf, sich mit den Spielern im Rennspiel Fast Racing Neo zu messen und ihnen Rede und Antwort zu stehen.

Auch eine Vielzahl an Give-Aways und Mitmach-Aktionen dürfen am Nintendo Stand natürlich nicht fehlen – somit sind gute Laune und Spielspaß für die ganze Familie garantiert!

Weitere Highlights

DiTech: Auch der Computerfachhändler trumpft zum Jubiläum der Game City mit besonderen Ausstellungsstücken auf und fokussiert sich ebenfalls auf Virtual Reality. Dabei kann vor Ort das neue Sytem HTC Vive getestet werden. Über Steam lassen sich hier verschiedenste neue PC Gaming Highlights selbst erleben und darüber hinaus auch andere brandaktuelle Hardware ausprobieren.

FM4 hosted zum Jubiläum nicht nur zum dritten Mal die beliebte FM4 Indie Game Area mit Entwicklern wie Polycrusher und stillalive-Studios, sondern ist mit einem vollständigen Radio-Studio vor Ort und berichtet live von der Game City.

Die wienXtra-Kinderzone fokussiert heuer stärker auf Offline-Games, Ratschlägen zur Erziehung mit Games und ist mit der Lichtharfe des Zirkus Lumieszenz ein echter Hingucker. Zudem können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie Welten erst aus Lego bauen und danach in das beliebte Sandbox-Game Minecraft übertragen.

Die Fachtagung F.R.O.G. findet heuer unter dem Thema „beyond gameplay“ statt und beschäftigt sich mit Phänomenen rund um Games. Dabei werden verwandte Themen wie Musik, Cosplay und Ähnliches unter die Lupe genommen.

HP OMEN X: HP ist auf der Game City mit seinem neuen Portfolio an hochklassigen Gaming-Produkten vertreten. Flaggschiff ist der OMEN X Desktop, der dank NVIDIA GeForce GTX 1080 über die neueste Grafik-Technologie verfügt und dadurch eine erstaunliche Grafikleistung bietet. Übertaktbare Intel i5- oder i7-Prozessoren der sechsten Generation ermöglichen in Verbindung mit Grafiken von NVIDIA oder AMD ein makelloses Virtual Reality-Erlebnis sowie Bilder in 4k-Auflösung.

Die Möglichkeit, seinen PC von Grund auf selber zu bauen, ist ein entscheidendes Kriterium für viele Spieleenthusiasten und eines der signifikantesten Unterscheidungsmerkmale des OMEN X. Bastler und Modder haben die Möglichkeit, sich ein leeres OMEN X Gehäuse zu kaufen und dieses nach ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen zu konfigurieren.

Mit dem neuesten 17,3 Zoll (43,9 cm) OMEN Notebook bringt HP – unterstützt durch die neuesten NVIDIA GeForce GTX Grafiken – eines der leistungsstärksten Gaming-Notebooks auf den Markt. Bei einer Höhe von lediglich 32,9 mm und einem Gewicht von 3,2 kg ist das Notebook zudem äußerst mobil.

Aussteller (Auswahl)

2K Take Two, Aerosoft GmbH, Austria Glas Recycling, MegaCard, Ben & Jerry’s, biber Verlagsgesellschaft mbH, Blizzard, BuPP Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von Computer- und Konsolenspielen, BurgerBar, Capcom, Cool Jugendmagazin, Der Standard Games, DiTech Electronic GmbH, e-Media, Eskimo, Espressomobil, esvö Esport Verband Österreich, FM4, Gameswelt, Gastro Event, HP, Hyper X (Kingston), Konami, La Crêperie mobile, Lehner’s Bauernleberkäse, Libro, Logitech, MA46 Strombike mit Safebike, Media Markt, MICE & Men Eventmarketing, Nintendo, Otaku Heaven, ÖVUS, Polycrusher, Rauch, ray Filmmagazin, Razer, Red Bull Mind Gamers, Respawn, Saturn, Skilled Events and New Media GmbH, Sony Interactive Entertainment „PlayStation“, Stardesigner, stillalive studios GmbH, Strombike mit KTM, subotron (Retro Area), Surf’N Fries, Tasty Donuts Wien, The Escape Hunt Experience Vienna, Ubisoft, VHS GmbH, Wargaming.net, Warner Brothers, wienXtra