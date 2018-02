Veröffentlicht am

in News

Gameplay aus Two Point Hospital

Two Point Studios gewähren mittels Ingame-Video den ersten Blick auf das Gameplay von Two Point Hospital.

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie das Innere eines Two Point Hospitals aussehen würde? Nun, Mark Webley und Ben Hymers, zwei der drei Mitbegründer von Two Point Studios, sind hier, um das zu enthüllen, was bisher nur Patienten und Ärzten vorbehalten war.

Und so taucht das Krankenhaus erstmals vor euren Augen auf, mit einem Gameplay-Behandlungsplan, der nun für alle ersichtbar ist! Ihr werdet eine Vorstellung davon bekommen, wie der Patientenfluss durch das Krankenhaus verläuft und wie sich das Multi-Millionen-Dollar- Gesundheitszentrum im Laufe der Zeit mit der Einführung von Diagnoseräumen, High-Tech-Behandlungsbereichen für alle Arten von verrückten Krankheiten und einer breitgefächerten Besetzung von“Charakteren“ entwickeln wird.

Wer sich außerdem auf www.twopointhospital.com für den Hospital Pass anmeldet, bekommt nicht nur exklusiven Zugang zu den Videos hinter den Kulissen, sondern zum Start auch kostenlose Ingame-Gegenstand noch obendrauf.

Einen Release Termin für Two Point Hospital gibt es bislang noch nicht.