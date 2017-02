Gameplay-Trailer zu The Elder Scrolls Online: Morrowind

Bethesda hat heute erstmals Gameplay-Material aus dem nächsten Kapitel von The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Für The Elder Scrolls Online: Morrowind wurde die legendäre Insel Vvardenfell komplett neu gestaltet.

Dieser erste Gameplay-Trailer bietet eine Einführung in das Abenteuer, in dem die Spieler zu den Waffen greifen müssen, um die Welt vor der vollständigen Zerstörung zu bewahren. Im Trailer erfahrt ihr mehr über die riesige neue Zone, die bekannte Schauplätze aus The Elder Scrolls III bietet, wie zum Beispiel Seyda Neen und die Stadt Vivec.

Weiterhin warten neue Gegner, Rüstungen, Waffen und Begegnungen auf euch, wenn das Spiel im Juni erscheint. Im Trailer erhaltet ihr außerdem einen ersten Eindruck der neuen spielbaren Klasse, des Hüters.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint weltweit am 06. Juni für PC, Xbox One und PlayStation 4. Neue Abenteurer können mit diesem eigenständigen Spiel vollständig in die Welt von The Elder Scrolls Online eintauchen. Bestehende Spieler finden in Morrowind umfangreiche neue Inhalte.

Weitere Informationen, unter anderem zur Vorbestellung, gibt es auf www.ElderScrollsOnline.com.