Gameplay-Trailer zu Vikings – Wolves of Midgard

Kalypso Media hat heute einen neuen Gameplay-Trailer zum Action-RPG Vikings – Wolves of Midgard veröffentlicht. Vikings – Wolves of Midgard versetzt Spieler in eine brutale Fantasy-Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger mit nordischer Mythologie verbindet.

Als Häuptling führen Action-RPG-Fans ihren Clan in den Kampf gegen die zerstörerischen Kreaturen des Fimbulwinters und verhindern die vollständige Vernichtung Midgards – der Welt der Wikinger. Vikings – Wolves of Midgard erscheint Anfang 2017 für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Mac und Linux. Vikings – Wolves of Midgard hat eine Alterseinstufung von USK 18 erhalten.

Dem Ruf des Schicksals folgend, stürzen sich Spieler mit Schwert und Magie auf haushohe, furchterregende Jötunn, Horden von Untoten und eine Vielzahl weiterer Bestien Ragnaröks, während die allgegenwärtige Kälte droht, alles Leben auszulöschen. Eins mit der Waffe, werden die verborgenen Kräfte von Schilden und Schwertern, Zweihandhämmern, beidhändig geführten Äxten oder Bögen entfesselt. Blutopfer sorgen für die Verbesserung einer Vielzahl von Charakter-Fähigkeiten.

Der Vorverkauf auf PC inklusive Vorbesteller-DLC für Vikings – Wolves of Midgard auf Steam ist bereits gestartet. Vorbesteller erhalten das Spiel 15% günstiger. Darüber hinaus enthält das DLC sowohl ein zusätzliches komplettes Outfit für den Wikingerkrieger und die Schildmaid als auch ein neues Tattoo, einen neuen Haarschnitt und ein Clansymbol; weiterhin schmückt den Krieger ein zusätzlicher Bart und die Schildmaid erhält ein standesgemäßes Schmuckset. Das ebenfalls enthaltene digitale Artbook beinhaltet eine Vielzahl von Zeichnungen und Malereien. Mit dem digitalen Soundtrack wird für die stimmungsvolle musikalische Untermalung gesorgt.

Features Hersteller:

Fantasy trifft nordische Mythologie: Als grimmiger Wikingerkrieger oder erbarmungslose Schildmaid bahnen Sie sich Ihren Weg vom irdischen Midgard über das frostige Niflheim bis hin zum brodelnden Balheim (Muspelheim).

Die Gefahren des Fimbulwinters: Im Angesicht der frostigen Kälte des ewigen Winters und Horden von Gegnern kämpfen Sie ums nackte Überleben.

Zerstörbare Welt: Nutzen Sie die Umgebung zu Ihrem Vorteil und begraben Sie Ihre Gegner unter herabstürzenden Steinen oder befördern Sie sie über die Klippen direkt ins Meer.

Teamwork: Im 2-Spieler-Online-Koop-Modus kämpfen Sie sich zusammen mit einem Freund durch die gnadenlose Welt von Midgard und wählen aus 4 Schwierigkeitsgraden. Sind Sie stark genug für den erbarmungslosen Hardcore-Modus?

Tribut an die Götter: Erlangen Sie die Gunst der Götter mit dem Blut gefallener Gegner und entfesseln Sie Ihre wahren Kräfte und Fähigkeiten.

Berserkerwut: Lassen Sie sich im richtigen Moment von Ihrem Zorn übermannen, verfallen Sie in eine wilde Raserei und bezwingen Sie selbst die stärksten Feinde.

Kampfkunst: Perfektionieren Sie den Umgang mit Schwert, Bogen und verzauberten Stöcken, um deren volles Potential auszuschöpfen.

Die Macht der Götter: Tragen Sie das Amulett von Thor oder Loki, nutzen Sie deren magische Fähigkeiten und stellen Sie Ihr Können in den Prüfungen der Götter unter Beweis.

Der Clan der Wölfe: Bauen Sie Ihr zerstörtes Heimatdorf wieder auf und führen Sie Ihren Clan an die Spitze der Nahrungskette.

Legendäre Waffen: Sammeln Sie die über ganz Midgard verstreuten Fragmente mystischer Waffen und Rüstungen, um auch die furchteinflößendsten Feinden zu besiegen.

Meisterklasse: Stellen Sie sich im New Game+ erneut den tödlichen Gefahren von Midgard und bringen Sie Ihren bestehenden Charakter ans Limit.