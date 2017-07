Gameplay-Video mit alternativem Durchlauf von Days Gone

Im Rahmen der E3 2017 legte brandneues Demo-Material zum kommenden Action-Adventure Days Gone den Fokus auf dynamische Events. Bei Präsentationen für Fachbesucher hinter verschlossenen Türen zeigte hingegen ein alternativer Durchlauf der gleichen Spielpassage, wie sehr sich das Spiel unter wechselnden äußeren Bedingungen verändert.

So dämpft Regen beispielsweise zwar die eigenen Geräusche, bedeutet aber auch, dass mehr Infizierte auf den Spieler warten – Schnee hingegen lässt die „Freakers“ stärker werden, erhöht aber gleichzeitig die Fähigkeit, das Drifter Bike manövrieren zu können.

In Kombination mit dynamisch stattfindenden Events und den sich stets verändernden Bedingungen sorgt Days Gone dafür, dass kein Abenteuer dem zweiten gleicht – der Spieler muss sich immer wieder den neuen Situationen anpassen und lernen, mit den Gefahren umzugehen. Die Vorgehensweise dabei wird rein von den Vorlieben des Spielers bestimmt – vom leise und vorsichtig agierenden Scharfschützen aus sicherer Distanz, bis zum Molotow-Cocktail werfenden Rambo auf dem Drifter Bike, Days Gone ermöglicht vielerlei Spielstile.

Im Kampf gegen widrige Umstände und tödliche Feinde der von einer globalen Pandemie betroffenen Erde, stehen dem Spieler diverse Features zur Verfügung, die für den Überlebenskampf von essentieller Wichtigkeit sind.

Survival Vision : Dieses Werkzeug verleiht dem Spieler die Fähigkeit, sich rein auf seine Umgebung zu konzentrieren, Spuren ausfindig zu machen oder Ressourcen zu erspähen.

: Dieses Werkzeug verleiht dem Spieler die Fähigkeit, sich rein auf seine Umgebung zu konzentrieren, Spuren ausfindig zu machen oder Ressourcen zu erspähen. Crafting : Vieles in der Welt von Days Gone lässt sich dank des umfangreichen Crafting-Systems zu entweder nützlichen oder tödlichen Gegenständen umbauen.

: Vieles in der Welt von Days Gone lässt sich dank des umfangreichen Crafting-Systems zu entweder nützlichen oder tödlichen Gegenständen umbauen. Fallen: Ablenken, gefangen nehmen oder verwirren – in Days Gone gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit den infizierten Freakers umzugehen.

Alle Details rund um Days Gone gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.