in News

by

Gamers.at wünscht ein FROHES FEST!

Wir feiern derzeit zwar noch unser 20-jähriges Jubiläum mit großartigen Gewinnspielen, aber schon steht Weihnachten vor der Tür. Es war für unser ganzes Team wieder ein ereignisreiches Jahr, wir haben euch auch 2019 wieder mit zahlreichen News, Testberichten, Gewinnspielen und Blogs versorgt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die gesamte Redaktion und an alle unsere treuen Leser. Wir werden uns über die Feiertage ein wenig Auszeit gönnen und etwas zurückschalten punkto Berichterstattung, aber danach geht es wieder wie gewohnt zur Sache, wir testen, recherchieren und schreiben über unser und euer Lieblingshobby. Nächstes Jahr erwarten uns wieder neue Konsolengenerationen, wir dürfen also schon gespannt sein auf weitere Details dazu und wohl viele tolle Spieleankündigungen. Einstweilen hab wir für euch aber wieder die Redaktionshighlights der besten Spiele in diesem Jahr zusammengestellt, viel Spaß beim Lesen: Redaktionswahl 2019 – Platz 1-5

Redaktionswahl 2019 – Platz 6-10 Wir wünschen euch einige geruhsame Tage, ein schönes WEIHNACHTSFEST und natürlich viele spaßige Stunden mit den neuesten Games auf PC und Konsole! Euer Gamers.at Team! Beitrag teilen teilen

info