Gamers.at macht Ferien

Damit wir heuer auch wirklich alle Geschenke vom Osterhasen finden, nehmen wir uns eine kleine Auszeit und machen deshalb während der Osterferien Urlaub.

Österreichweit beginnen die Osterferien 2017 am Samstag vor dem Palmsonntag, also dem 8. April und enden am Mittwoch nach dem Osterdienstag, dem 19.04. Auch das Gamers.at Team wird sich in diesen Tagen ebenfalls eine kurze, aber wohlverdiente Auszeit nehmen.

In dieser Zeit werden wir also keinen neuen Content veröffentlichen. Ab dem 19.4.2017 sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da und können jetzt schon jede Menge interessante News, ausführliche Spieletests und spannende Blog-Beiträge versprechen.

In diesem Sinne vielen Dank für eure Treue und Frohe Ostern



wünscht euer Gamers.at Team!