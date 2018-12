in News

Gamers.at wünscht Frohe Weihnachten!

Und schon wieder ist bald ein Jahr herum und euer (hoffentlich) Lieblingsspielemagazin Gamers.at hat Anfang Dezember bereits seinen 19. Geburtstag gefeiert! Das will heißen, nächstes Jahr ist großes Jubiläum angesagt und wir dürfen 20 Jahre Onlinespielemagazin Gamers.at feiern! Aber bis dahin ist noch ein gutes Jahr in welchem wir euch wieder mit vielen News und Testberichten, Gewinnspielen und Filmkritiken versorgen werden.

Unser Team hat auch heuer wieder einiges geleistet und euch mit vielen schönen Artikeln versorgt, wir bedanken uns an dieser Stelle nicht nur bei den fleißigen Redakteuren, sondern natürlich auch bei euch für euer Vertrauen in unsere Magazin und freuen uns über alle Leser und eure Meinungen auf der Webseite oder in den sozialen Medien.

Damit aber auch wir etwas verschnaufen können, werden auch wir uns eine Auszeit gönnen und somit in der Zeit von 24.12 bis 01.01.2019 „Weihnachtsurlaub“ machen. In dieser Zeit wird es also sehr wenig neuen Content geben, ab 02.01.2019 starten wir dann aber wieder ausgeruht und würden uns freuen wenn ihr uns auch im neuen Jahr wieder die Treue halten würdet.

Einstweilen hab wir für euch aber wieder ein paar persönliche Jahresrückblicke der Redaktion zusammengestellt, viel Spaß bei unseren persönlichen TOP 3 der Lieblingsspiele, die teilweise schon online sind bzw. noch online geschalten werden.

Wir wünschen euch einige geruhsame Tage, ein schönes WEIHNACHTSFEST und natürlich viele spaßige Stunden mit den neuesten Games auf PC und Konsole!

Euer Gamers.at Team!