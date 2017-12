Gamers.at wünscht Frohe Weihnachten!

Liebe Leser, so schnell ist die Zeit vergangen und es steht schon wieder das nächste Jahr vor der Tür. Unser Magazin feiert diese Tage bereit seinen 18. Geburtstag und möchte sich an dieser Stelle für eure Treue bedanken und euch geruhsame Feiertage wünschen!

Traditionell verbringt man die Weihnachtszeit und danach mit Familie im trauten Heim, welches bei uns Gamern natürlich mit Gaming-PC oder Konsole ausgestattet ist. Grund genug die freien Tage also mit dem neuesten Lieblingsspiel zu verbringen, bzw. endlich Zeit zu haben die Games zu spielen, für die während des Jahres viel zu wenig Zeit blieb.

Wir haben heuer euch wieder mit vielen News und auch Testberichten zu PC- und Konsolenspielen, sowie Hardware versorgt. Neben Beruf und Familie ist das für die meisten Redakteure nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen, aber wir lieben unser Hobby und werden Gamers.at auch im neuen Jahr wieder mit frischem Content füllen.

Damit aber auch wir etwas verschnaufen können, werden auch wir uns eine Auszeit gönnen und somit in der Zeit von 23.12 bis 01.01.2018 „Weihnachtsurlaub“ machen. In dieser Zeit wird es also sehr wenig neuen Content geben, ab 02.01.2018 starten wir dann aber wieder mit News und würden uns freuen wenn ihr uns auch im neuen Jahr wieder die Treue halten würdet. Ab 08.01 geht die Redaktion dann ausgeruht wieder an den Start und versorgt euch mit neuem Content wie gewohnt.

Einstweilen könnt ihr ja in unseren Jahresrückblicken der Redaktion stöbern, ihr erfahrt dort welche Games uns 2017 besonders begeistert haben:

Tom | Dave | Alexander | Johannes

In diesem Sinne noch einmal vielen Dank für eure Treue und schöne Feststage!

wünscht das gesamte Gamers.at Team!